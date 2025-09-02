Vox propone "soluciones reales" para la "falta de médicos" o las "agresiones" a funcionarios de prisiones

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, ha asegurado hoy que VOX va a proponer en el pleno del Parlamento de La Rioja que se celebrará mañana y con el que se va a abrir el nuevo curso político "soluciones reales a problemas reales", como la falta de médicos o las agresiones a funcionarios de prisiones, a través de sendas proposiciones no de ley.

Alacid ha criticado el plan asistencial de verano, puesto en marcha por la Consejería de Salud para garantizar la atención sanitaria desde junio a septiembre, porque "la palabra del verano ha sido colapso", con la saturación del servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por "la falta de personal".

"En España faltan 5.874 médicos especialistas", según un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad. "Si no se adoptan medidas urgentes y eficaces", ha añadido, "el problema irá en aumento y pondrá en peligro el sistema sanitario".

Por ello, mediante una proposición no de ley, VOX va a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un plan nacional para paliar el déficit de profesionales de la salud y al Gobierno de La Rioja del Partido Popular que no se escude en la "nefasta gestión" de aquel y mueva ficha.

"Desde VOX vamos a pedir ampliar el número de plazas de MIR, singularmente las de Medicina de Familia y Comunitaria, tras haberse revelado insuficientes las 58 actuales y siendo escasas las 61 anunciadas por el Seris para el año que viene", así como reforzar el plan para retener a los profesionales de otras regiones, a través de incentivos fiscales, "valorando la posibilidad de que puedan alcanzar un complemento salarial del 15%".

"ABSOLUTO ABANDONO" DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Héctor Alacid también ha explicado que, haciéndose eco de la oleada de violencia en las prisiones españolas, VOX defenderá mañana otra proposición no de ley para tratar de frenar el "absoluto abandono" que sufre el colectivo de funcionarios de prisiones en España. "En el caso del Centro Penitenciario de Logroño, la situación es grave", ha alertado, porque su categoría no se corresponde con el tipo, ni con el número de reclusos.

En esas circunstancias, VOX va a proponer la reclasificación de la cárcel de Logroño, pasando a la categoría B, o la reducción drástica de la población reclusa, ajustándola a la que corresponde a su actual categoría C. Además, también defenderá el aumento de la plantilla en un 30%, la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña y el País Vasco, y su reconocimiento como agentes de la autoridad.