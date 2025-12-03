VOX registra 201 enmiendas por un importe de más de 174 millones de euros

Los diputados de Vox, Ángel Alda y Hector Alacid - VOX

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado 165 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026 (52 al articulado y 113 al estado de gastos e ingresos) y 36 al de Medidas Fiscales y Administrativas; en total, 201 enmiendas por un importe de más de 174 millones de euros.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de los proyectos de Ley de Presupuestos y de Medidas Fiscales defendidas el pasado 13 de noviembre en el Parlamento, VOX ha asegurado que va a "tratar de mejorar los peores Presupuestos de La Rioja de los últimos tres años con propuestas con sentido común, responsabilidad y visión de futuro en torno a lo que de verdad importa a los riojanos".

La formación ha adelantado que mañana jueves, 4 de diciembre, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, y el portavoz adjunto, Héctor Alacid, ofrecerán información sobre las enmiendas parciales presentadas, "con la vista puesta en la rebaja de impuestos, el combate a la inmigración ilegal, la defensa del campo, el freno a la despoblación, el apoyo a la familia, la ayuda a los autónomos y el recorte del gasto superfluo".