Vox sale "muy motivado" porque el 29 de noviembre "nos jugamos mucho en La Rioja y en España, en general"

Los cabeza de lista al Congreso y al Senado por Vox, Ángel Alda y Luis Mayoral, respectivamente - EUROPA PRESS

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LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox por La Rioja al Congreso de los Diputados, Ángel Alda, ha señalado que estamos "muy contentos, muy motivados, con muchas ganas, con mucha responsabilidad, porque somos conscientes de que nos jugamos mucho el próximo 29 de noviembre en La Rioja en particular y en España, en general".

Vox concurre a los comicios de las generales con el lema 'Es de sentido común'. En la apertura de la campaña, Alda ha intervenido acompañado del número uno al Senado, Luis Mayoral.

El cabeza de lista a la Cámara Baja ha avanzado que "vamos a hacer una campaña como la que estamos haciendo hasta ahora, ni más ni menos, recorriéndonos La Rioja, estando en todos los pueblos, en todos los municipios, reuniéndonos con asociaciones, con empresarios, con agricultores, con autónomos para conocer cuáles son sus peticiones, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos quieren de nosotros en caso de que podamos asumir responsabilidades de gobierno más allá de ese 29 de noviembre".

Ha explicado que la campaña de la formación de Abascal va a girar sobre tres ejes, prioridad nacional, desregulación y remigración. El caso de la prioridad nacional se basa en la idea de "primero los nuestros, porque no puede ser que en La Rioja una tercera parte de los receptores de las familias que reciben el ingreso mínimo vital sean familias extranjeras".

Alda ha asegurado que "lo tenemos muy claro, ya que no hay recursos para todos y nosotros tenemos muy claro que primero van los nuestros, tanto en ayudas como en vivienda pública como en ingreso mínimo vital".

"MENOS TRABAS"

Por otro lado, ha abogado por "menos trabas y menos impuestos". "A día de hoy, comprar una casa cuesta un 60 por ciento más de lo que costaba en 2018 y alquilar una vivienda cuesta un 40 por ciento más", ha añadido, para recordar que "ya lo ha dicho Santiago Abascal esta mañana, nosotros lo tenemos muy claro, la primera vivienda no puede estar grabada por impuestos".

Además, ha indicado que "tiene que haber menos trabas para para que los empresarios y los agricultores puedan dedicarse a producir y a crear empleo y no a tener que hacer frente a todas las burocráticas a las que se tienen que enfrentar"

En su intervención, Alda ha indicado, por otra parte, que "no puede ser que La Rioja se esté llevando a cabo un proceso de regularización, solo en nuestra comunidad, de 6.500 personas; no puede ser que en los últimos cinco años hayan entrado en España 6 millones de inmigrantes, ya que no hay dinero para todos, no hay viviendas para todos y por ese motivo se tiene que priorizar".

Y ello, ha apuntado el candidato al Congreso "lo tenemos muy claro como lo vamos a hacer, y todo aquel que haya entrado de manera ilegal tiene que volver a su país de origen, hay que repatriarlo; todos aquellos que cometan delitos graves o hagan del delito leve su medio de vida hay que deportarlos", señalando también que "aquellos que vengan a La Rioja a vivir del trabajo y del esfuerzo de los españoles y de los riojanos en particular, hay que devolverlos a sus países de origen a través de la remigración".

Alda ha indicado que "nos nos fiamos de Pedro Sánchez, por lo que vamos a hacer todo lo posible porque sean unas elecciones limpias", al tiempo que ha manifestado que están trabajando y luchando para "obtener el primer diputado para Vox de La Rioja".

"Evidentemente salimos a ganar como cualquier otra formación política y vamos a hacer todo lo posible por obtener representación en La Rioja si puede ser a través de uno o dos diputados, pues mejor", ha concluido el cabeza de lista de la formación de Abascal en La Rioja.