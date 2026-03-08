Wine Fandango celebra el próximo domingo 15 su tercer vermú solidario, a favor de 'Color a la Vida'

WINE FANDANGO CELEBRA SU TERCER VERMÚ SOLIDARIO A BENEFICIO DE COLOR A LA VIDA - WINE FANDANGO

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Wine Fandango acogerá este próximo domingo, día 15 de marzo, la tercera edición de su Vermú Solidario, destinando la totalidad de la recaudación obtenida entre las 12,30 y las 14,30 horas a la asociación 'Color a la Vida', dedicada a apoyar a personas afectadas por el suicidio de un ser querido.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores -celebradas a beneficio de Fundación Pioneros y VencELA Rioja-, que lograron recaudar más de 2.000 euros, Wine Fandango vuelve a abrir sus puertas a una jornada en la que gastronomía, música y solidaridad se dan la mano.

"Creemos que la hostelería también puede ser una herramienta para apoyar a nuestra comunidad", explica Richi Arambarri, fundador de Wine Fandango. "El vermú -añade- es un momento para compartir y disfrutar, y nos parece una ocasión perfecta para hacerlo además con un propósito solidario".

Para esta ocasión, Wine Fandango ha preparado una selección especial de pinchos solidarios que reflejan la esencia de su cocina, entre ellos pimientos de Tricio confitados con queso de cabra y pan de cristal, caldereta de langostinos, caldereta tradicional, el clásico ajoarriero y sus famosas croquetas cremosas de jamón ibérico Fuentecruz, uno de los bocados más celebrados de la casa.

Estos pinchos se elaboran gracias al apoyo de los proveedores de confianza de Wine Fandango -TGT, Pimientos Marnal, Frutas Pedro, Martínez de Quel, Fuentecruz, Gross Mercat, Pirineos Exdim, Horno Arguiñano y Ebrovajilla-, que un año más se suman a esta iniciativa solidaria aportando sus productos.

Los asistentes podrán acompañar estos pinchos con vinos de Hacienda López de Haro, Libalis y Finca Valpiedra, además de cervezas de Estrella Galicia y Basqueland y otras bebidas que se suman a esta iniciativa solidaria gracias a la colaboración de Globalize.

El ambiente festivo lo pondrá Rewine, un grupo de versiones que ofrecerá música en directo para acompañar esta mañana solidaria con un repertorio pensado para disfrutar del vermú con ritmo y buen ambiente.

'COLOR A LA VIDA': ACOMPAÑAR EL DUELO Y ROMPER EL SILENCIO.

"Invitamos a los logroñeses a acercarse ese día a Wine Fandango y compartir este vermú solidario con nosotros", señala Romina Pérez, fundadora de la asociación 'Color a la Vida'.

"Hablar del suicidio sigue siendo difícil para muchas familias y todavía existe mucho silencio y tabú en torno a esta realidad. Iniciativas como esta nos ayudan a visibilizar el problema y a acompañar a quienes atraviesan este duelo", añade.

Gran parte de los fondos recaudados se destinan a financiar terapias para supervivientes -como se denomina a los familiares de personas fallecidas por suicidio-, que la asociación desarrolla a través de encuentros individuales de acompañamiento, terapia especializada en duelo por suicidio y grupos de apoyo entre iguales.

'Color a la Vida' es una asociación que trabaja para acompañar y apoyar a personas que han perdido a un ser querido por suicidio, ofreciendo espacios de escucha, apoyo emocional y acompañamiento en el proceso de duelo.

Su labor busca también contribuir a la sensibilización social y a la prevención del suicidio, ayudando a romper el silencio que todavía rodea a esta realidad.

Con iniciativas como este Vermú Solidario, Wine Fandango quiere aportar su granito de arena para dar visibilidad a esta causa y contribuir al trabajo que desarrolla la asociación.