El XLVI Curso Actualización en Matemáticas programa este miércoles la conferencia 'Matemáticas para un mundo incierto'

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Anabel Forte Deltell, doctora en Estadística, profesora de la Universidad de Valencia y divulgadora científica, ofrece este miércoles, 27 de mayo, la conferencia 'Matemáticas para un mundo incierto' dentro del XLVI Curso de Actualización en Matemáticas de la Universidad de La Rioja.

La charla tiene lugar a las 19,00 horas en el Aula 101 del Complejo Científico-Tecnológico con entrada libre hasta completar aforo; y retransmisión en directo a través de https://bit.ly/XLVIcamURmatAnabelForte

En esta charla, Anabel Forte abordará la importancia de la Estadística y la Probabilidad en la era de la Inteligencia Artificial, y cómo estas disciplinas se han convertido en pilares fundamentales para el avance de la ciencia. Además, enseñará a desarrollar una mirada crítica frente a la información y los datos que presentan los medios de comunicación.

Anabel Forte Deltell es profesora titular en la Universitat de València, licenciada en Matemáticas y Estadística y doctora en Matemáticas.

Su investigación se centra en técnicas estadísticas para la selección de modelos, un área en la que ha colaborado con grupos nacionales e internacionales y para el que ha obtenido financiación competitiva, incluyendo una Beca Leonardo de la Fundación BBVA. Dirige el Máster en Bioestadística de la Universitat de València y participa activamente en sociedades científicas como la SEIO.

Como divulgadora, bajo el nombre BayesAna, coordina StatWars, colabora en radio y podcasts, y es autora del blog BayesAna, Estadística (casi) por todas partes y del libro ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre?.

El Curso de Actualización en Matemáticas de la Universidad de La Rioja -que alcanza su cuadragésima cuarta edición- está coordinado por José Manuel Gutiérez y financiado por la convocatoria de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La inscripción es gratuita y se puede hacer mediante un correo electrónico a la secretaría del Departamento de Matemáticas y Computación dpto.dmc@unirioja.es haciendo constar nombre completo y DNI. También se puede realizar en las primeras charlas del curso.