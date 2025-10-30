Crea Madrid Nuevo Norte celebra un encuentro con expertos sobre la participación ciudadana en proyectos urbanísticos

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Crea Madrid Nuevo Norte y ULI España han celebrado este jueves la primera jornada 'Participación ciudadana en el urbanismo: una oportunidad para todos', un encuentro dedicado a analizar el papel de la ciudadanía como "elemento esencial" en la planificación y desarrollo de las ciudades, así como para avanzar hacia la viabilidad y el futuro éxito de los proyectos urbanísticos.

Enmarcado en los actos del Urban October impulsado por ONU-Habitat, la compañía ha compartido su experiencia en la implantación de una estrategia de participación ciudadana continuada desde el origen del proyecto Madrid Nuevo Norte.

Se trata de un enfoque que la entidad empezó a desarrollar hace nueve años y que, a lo largo de sus distintas fases, ha permitido incorporar la voz de más de 35.000 ciudadanos, ha detallado la compañía en un comunicado. El trabajo quedará recogido en la página web creamadridnuevonorte.com/participacion-ciudadana/.

"El futuro de las ciudades ya no puede construirse en despachos a puerta cerrada, sino de la mano de sus ciudadanos. Los resultados de incorporar los procesos participativos son magníficos y aportan un enorme valor a los proyectos. No sólo porque salen reforzados y consensuados gracias al apoyo de los ciudadanos, sino, especialmente, porque sus aportaciones los mejoran", ha asegurado el presidente de Crea Madrid Nuevo Norte, Álvaro Aresti, encargado de inaugurar el evento.

Por su parte, el presidente de ULI España, Jorge Pérez de Leza, ha recordado que "el futuro urbano no se improvisa, sino que se planifica, se gestiona y se comparte" y ha defendido que el urbanismo del siglo XXI "va de crecer mejor y gestionar de forma inteligente el territorio para crear ciudades que aúnen vitalidad urbana, innovación y resiliencia".

El programa ha comenzado con una ponencia a cargo del director de LSE Cities y del Urban Age Programme de la London School of Economics, Ricky Burdett, quien ha aportado una visión global sobre los retos a los que se enfrentan las ciudades contemporáneas, poniendo ejemplos de desarrollos urbanos que dan una respuesta frente a modelos "menos exitosos que no se integran adecuadamente con su entorno urbano".

En este sentido, Burdett ha apuntado que todo proceso de transformación urbana debe tener en cuenta para conseguir "ciudades realmente integradas e integradoras", como son la conectividad entre áreas y un diseño del entorno urbano basado en los usos mixtos.

INCLUSIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

Posteriormente, se ha celebrado la mesa 'Proyectos inspiradores y buenas prácticas', que ha contado con la participación de la directora general del proyecto de regeneración Hafencity, en Hamburgo, Christina Geib; y con la responsable de diseño urbano del proyecto Old Oak and Park Royal de Londres, Rebecca Miller; así como con la responsable del departamento de Compromiso Social de Madrid Nuevo Norte, Karina Gutiérrez.

Las tres expertas han presentado sus respectivas estrategias de participación ciudadana en cada una de estas actuaciones y después han mantenido una conversación moderada por la responsable de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrovacesa, Almudena Cano, para conocer diferentes enfoques y experiencias.

La segunda mesa, 'Urbanismo inclusivo: diseñar ciudades para todas las personas', moderada por el director de la Fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, Diego Isabel de la Moneda, ha contado con la directora de la Cátedra UNESCO de la UPM e investigadora visitante en el Leventhal Center for Advanced Urbanism del MIT; Inés Sánchez de Madariaga; la directora de Soluciones Verdes en la Fundación Juan XXIII, Thais Valero; y la especialista en políticas locales de infancia, área de políticas locales y participación en la Dirección de Influencia, Programas y Alianza de UNICEF España, Paola Bernal Fuentes.

La conversación ha girado sobre la "necesidad" de incorporar las diferentes visiones del conjunto de la ciudadanía a la planificación y el diseño urbano para conseguir ciudades más justas e inclusivas.

DESAFÍOS

Por último, la mesa 'Beneficios y desafíos de la participación ciudadana en el desarrollo de las ciudades', ha sido moderada por el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, Miguel Hernández; con la intervención de la directora de la Oficina del Plan de General de Madrid, Myriam Peón; el director de Suelo de Metrovacesa y co-chair del ULI Urban Development Product Council, Miguel Díaz Batanero; y la directora de sostenibilidad en Italia y directora de ESG para Europa Continental en Lendleasey, Nadia Boschi.

En la sesión, se ha profundizado en las oportunidades y ventajas de incorporar la participación ciudadana a los proyectos de planeamiento tanto públicos como privados, abordando también los retos y complejidades que implica.

La jornada ha contado también con la participación institucional de Ana Beatriz Jordao, representante de ONU-Habitat España, en el marco del Día Mundial de las Ciudades, quien ha ofrecido una visión global sobre las tendencias internacionales en el desarrollo urbano sostenible y participativo.