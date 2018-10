Asefave organiza unas jornadas sobre la eficiencia energética de las fachadas

Publicado 12/03/2018 20:13:21 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave) organizó unas jornadas el pasado jueves sobre la importancia de las fachadas en la eficiencia energética.

Según ha informado Ifema en un comunicado, durante las jornadas se abordaron temas de comportamiento acústico de vidrios en ventanas, el diseño acústico de muros cortina, el diseño de fachadas y su resistencia al fuego y los retos para el óptimo aprovechamiento de la luz natural.

Asimismo, en la mesa de debate de la jornada, se compartieron las experiencias en relación a los criterios que marcan la elección de las fachadas, los sellos medioambientales y su evolución, nuevos sellos ambientales y el papel del usuario en el grado de aceptación de estos nuevos criterios.

La jornada estuvo presidida por el presidente de Asefave, Miguel Robles, quien indicó el esfuerzo de la organización para organizar estas jornadas que "permiten al sector analizarlos temas actuales y de futuro".

La primera intervención de la jornada fue realizada por el director de Veteco, Raúl Calleja, con la presentación de ePower&Building 2018, que reunirá en Madrid a 1.600 empresas expositoras y más de 80.000 profesionales de 100 países del sector de la edificación.

Con el lema 'Transforming the way we build a green world' la sostenibilidad, la innovación y la tecnología, serán los ejes vertebradores de una plataforma de conexión comercial para el mercado doméstico e internacional, desde la prescripción arquitectónica a la instalación, pasando por constructoras, promotoras, distribución y comercialización, direcciones integradas de proyecto y gestores de instalaciones, ingenierías, etc.

Una de las novedades presentadas para esta edición de Veteco es la creación de Veteco Glass como sector con identidad propia, dirigido a toda la industria del vidrio, desde los fabricantes a las empresas transformadoras, que, a su vez, son proveedoras de los fabricantes de ventanas, fachadistas, cristaleros, etc.

Las siguientes ponencias de la jornada estuvieron dirigidas por los representantes de Arup, que analizaron la prescripción desde el punto de vista acústico de vidrios y de muros cortina.

Por otra parte, el bloque dedicado al fuego contó con la ponencia de Tecnifuego, en la que se analizaron los conceptos relativos a la resistencia al fuego en fachadas, la reacción al fuego de productos y propagación de incendios en fachadas, así como los elementos para reducir la propagación. Se analizó, además, la normativa de aplicación y los métodos de ensayos.

En la parte relativa al aprovechamiento de la luz natural, la arquitecta del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, Beatriz Arranz, analizó los efectos de una "correcta iluminación" y la relación entre iluminación y salud, las investigaciones realizadas con usuarios y los retos de futuro con una visión más integradora y los relativos a la eficiencia energética, en cuanto a los efectos visuales y no visuales.

En la segunda parte de la jornada, se celebró una mesa debate con los representantes de Arup, Enar, 254 ws y Zerohub-Aiguasol. En la mesa de debate, moderada por el Director de Asefave, Pablo Martín, se trataron aspectos relacionados con los criterios para el diseño de las fachadas, más allá del criterio estético, la fachada como barrera y filtro y la necesidad de construir edificios para las personas.

Asimismo, se analizaron los sellos ambientales y los criterios para su elección, así como los aspectos relativos al control de la calidad del aire interior. El debate se centró, además, en el papel del usuario y la necesidad de diseñar para el usuario del mañana, adelantando hoy aspectos relacionados con el mantenimiento de los edificios y la reutilización de las fachadas. En este último punto se analizaron los conceptos de economía circular y gestión de los residuos, en los que Asefave está empezando a trabajar.