Publicado 02/03/2019 14:00:08 CET

El Gobierno regional ha concedido el Premio ARCO de la Comunidad de Madrid a las artistas Asunción Molinos Gordo, por su obra 'Agricultura fantasma' (Cultivo ilimitado de recursos), realizada en 2018, de la Galería Travesía Cuatro; y a la artista Mercedes Azpilicueta, por su obra 'Artemisia Gentileschi: Judith decapitando a Holofernes', de 2019, en Nogueras Blanchard.

Ambas artistas, según indica el Ejecutivo autonómico en un comunicado, "recuperan a través de la obra textil un modo de hacer arte que enfatiza lo vernáculo como gesto político".

Mercedes Azpilicueta (La Plata, 1981) recupera la vida y obra de la artista Artemisia Gentilesch a través de la "apropiación" de su obra barroca 'Judith decapitando a Holofernes' (1614-1620). Sobre dos telas de lino, la artista borda los contornos de la escena con hilos color vino que brotan profusamente. Cubiertas por una capa de seda, las dos telas conforman un díptico que confronta la imagen con su reflejo especular, o desdoblada.

Por su parte, Asunción Molinos Godo (Aranda de Duero, 1979) reflexiona en su obra sobre el desarrollo de las políticas agrícolas no sostenibles en el ecosistema de las orillas del Nilo. Este proyecto toma prestado parte de su título (Cultivo Ilimitado de Recursos) de un videojuego electrónico que permite que los jugadores desarrollen la partida de acuerdo con sus propias ambiciones y deseos, ignorando el objetivo principal del juego.

De esta forma, la pieza aproxima al espectador a la situación actual de la agricultura en Egipto, que parece ser conformada precisamente por un "conjunto desarticulado de intereses y deseos, ignorando el

bien común".

Los miembros del jurado han sido María Pardo Álvarez, directora general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; Antonio J. Sánchez Luengo, subdirector general de Bellas Artes; Manuel Segade Lodeiro, director del Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid; Javier Martín Jiménez, asesor de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; Estrella de Diego Otero, miembro de la Comisión Asesora para la Adquisición de Obras de Arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; y Elvira Dyangani Ose, directora de The Showroom, Londres.

ANTERIORES PREMIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Las obras premiadas el pasado año fueron 'Nieve' (2016), de Alex Reynolds; 'Boothworks' (2017), de la artista Cristina Garrido; 'by presure' (2017), de Teresa Solar; y 'Visita guiada. Tercer movimiento' (2016), de Elena Alonso.

Fueron también premiadas en años anteriores, 'De perfil de canto y Riber' (2017) de Julia Spínola (Madrid, 1979); 'Conflicted Phonemes' (2012) de Lawrence Abu Hamdan (Amman, Jordania, 1985); 'Expositor' (2016) de David Bestué (Barcelona, 1980); 'Untitled' (2016) de David Grilo (Lugo, 1981); 'Props for Eréndira de Naufus Ramírez-Figueroa' (Guatemala, 1978); 'Falschgesichter' de Mariana Castillo Deball (México, 1978), 'Paper Works' del Colectivo A Kassen (Dinamarca); 'los dibujos La gloria perdida' de Andrea Canepa (Lima, 1980), el vídeo de Héctor Zamora

'Inconstancia Material' (Ciudad de México, 1974); la escultura y grabado de Asier Mendizabal (Ordizia, Gipuzkoa. 1973), 'Rotation' (Moiré, Rome); la instalación 'Rebellion lay in her way' de Marcel Dzama (Winnipeg, Manitoba, Canadá, 1974) o la obra 'Come mierda' de Paula Rubio Infante (Madrid, 1977).

Además del Premio ARCO Comunidad de Madrid, la Colección del CA2M se amplía cada año a través de compras y donaciones. Entre las últimas adquisiciones figuran 'Body Building', de Alfredo Rodríguez; 'Estrella', de Leonor Serrano Rivas; 'Madrid', de Cristina Garrido; 'Montañas', de Antonio Ballester Moreno; 'Sin título', de Kiko Pérez; 'Serie onde de marzo', de Eduardo Nave; el vídeo de la acción 'El nido', de Pepe Espaliú; 'I want a president 1992/2018', de Zoe Leonard e 'Ideales. Elaboración española', de Concha Jerez.