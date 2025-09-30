Eiffage Construcción ampliará los pabellones 1 y 2 del Recinto Ferial que albergarán boxes y áreas VIP de la F1

Ampliación de los pabellones 1 y 2 del Recinto Ferial de Ifema Madrid para el Gran Premio de España de F1 - EIFFAGE CONSTRUCCIÓN

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eiffage Construcción construirá la ampliación de los pabellones 1 y 2 del Recinto Ferial de Ifema Madrid que albergarán los boxes, Paddock Club y otras áreas VIP durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid que se disputará en 2026.

Ifema Madrid ha adjudicado a la filial española del grupo francés el contrato por valor de 68,1 millones de euros para la construcción de dos nuevas edificaciones que operarán como ampliación de los actuales pabellones 1 y 2 del Recinto Ferial, junto con sendas extensiones temporales que darán cabida a los boxes de las escuderías, oficinas técnicas, áreas logísticas y el área VIP 'Paddock Club'.

Una vez terminada la carrera, las edificaciones permanentes de los pabellones quedarán integradas en la infraestructura ferial para ampliar la capacidad actual de Ifema Madrid, ofreciendo un nuevo espacio para su uso en ferias, congresos y eventos durante el resto del año.

Mientras, las estructuras efímeras diseñadas con materiales sostenibles y reutilizables para reducir el impacto ambiental serán desmontadas una vez finalizada la prueba.

"La importancia de esta obra radica en su doble propósito. Por un lado, garantiza un uso eficiente y continuado de los espacios durante todo el año, dado la vocación expositiva del recinto ferial. Por otro lado, las actuaciones necesarias para dar cabida a un evento de enorme atractivo mediático y logístico como es la Fórmula 1", ha destacado el director de Infraestructuras de Eiffage Construcción, Jesús Gracia Marzo.

El complejo cumplirá tanto con la normativa vigente como con los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y Fórmula One Management (FOM), según ha apuntado la compañía en un comunicado.

Estará organizado en tres plantas con una altura total de 17 metros. En la baja se situará la zona de boxes y garajes para albergar a los equipos, las áreas técnicas y de servicio destinadas a logística y apoyo operativo y accesos separados para equipos y personal técnico.

Por su lado, en la primera y segunda planta se ubicará, durante la celebración del Gran Premio, el VIP Paddock Club y las distintas zonas de hospitalidad, con terrazas panorámicas, servicios de catering y restauración y recepción de invitados.

Además, contará con extensiones temporales en las que se ubicarán oficinas para la gestión operativa de la competición, el área de cronometraje y registro oficial de los tiempos de carrera y otros espacios de control deportivo y logístico del Gran Premio.

Según el director de Infraestructuras de Eiffage Construcción, este nuevo proyecto "permite potenciar el potencial del recinto, otorgándole un papel de liderazgo en el panorama internacional de los eventos deportivos y las ferias".

De esta forma, Eiffage Construcción aporta a este proyecto su experiencia en infraestructuras deportivas, con actuaciones como el reasfaltado del circuito de Jerez o el asfaltado del circuito de Carmona (Sevilla), uno de los más grandes del país.

Este contrato se suma al obtenido por la compañía en la UTE con Acciona para la construcción del circuito urbano, por un importe de 83,2 millones. El alcance del proyecto incluye la construcción, montaje y desmontaje de todas las estructuras e instalaciones temporales de pista necesarias para la celebración del evento, así como la reposición y adecuación de los viales públicos para su uso habitual una vez finalizada cada edición de la carrera.

La constructora, con más de 50 años de presencia en España, ha destacado que ofrece soluciones integrales a lo largo de toda la cadena de valor, desde la fabricación y suministro de materiales, al diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras, con vocación de "generar un impacto positivo en las comunidades donde opera".