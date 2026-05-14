Emeca distingue a Ifema Madrid con el premio al Mejor Lanzamiento Ferial de Europa por su proyecto Privel

EMECA distingue a IFEMA MADRID con el premio al Mejor Lanzamiento Ferial de Europa por PRIVEL. - IFEMA MADRID

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Emeca, la Asociación Europea de Grandes Operadores Feriales, ha galardonado a Ifema Madrid por su proyecto Privel con el Emeca Bela Award 2026, un premio que reconoce el mejor lanzamiento de una feria profesional en Europa, poniendo de manifiesto "su carácter innovador y el atractivo del sector", así como "su impacto en el entorno económico y social".

La candidatura de Privel ha sido seleccionada por el jurado, el consejo de Emeca, que está conformado por directivos de los principales operadores y recintos feriales de toda Europa.

Según ha recordado Ifema Madrid en un comunicado, la gala de entrega de estos premios se ha celebrado durante la Asamblea General de Emeca en Londres.

Privel es la feria profesional de la marca de distribuidor que conecta a fabricantes y retailers en un entorno 100% orientado al negocio. Organizada por Ifema Madrid y con Alimarket como partner estratégico, Privel 2025 registró en su primera edición la participación de 269 empresas expositoras, más de 4.800 visitantes profesionales de todo el mundo y un programa con más de 300 compradores internacionales procedentes de 27 países.

"Es un honor recibir un reconocimiento tan importante para la industria ferial global, que pone en valor la capacidad de generación de negocio e identificación de nuevas oportunidades en el mercado que desarrollamos desde Ifema Madrid y que nos permite maximizar las opciones de negocio de tantas empresas y profesionales que confían en nuestras ferias y eventos cada año", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez.

Todo un hito que ha sido reconocido por Emeca y que sirve de "impulso" para la segunda edición de la feria, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de 2026, duplicando su espacio de exposición y que cuenta ya con 220 empresas confirmadas.