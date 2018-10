ePower&Building celebrará tres jornadas sobre sostenibilidad en la edificación organizadas por GBCe

Publicado 05/10/2018 18:53:33 CET

ePower&Building, la gran convocatoria del sector de la edificación, organizada por Ifema y que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre de 2018 en la Feria de Madrid, contará con tres jornadas en el ámbito de la sostenibilidad en la edificación organizadas por Green Building Council España (GBCe).

Una de ellas se centrará en el valor de la Edificación Sostenible; la segunda en la Transición hacia la Economía Circular en la edificación, y la tercera en el Cambio climático y transición energética.

Bajo el paraguas de ePower&Building, que llevará el lema de 'Transforming the way we build a Green World', se desarrollarán las ferias Constructec, Archistone, Bimexpo, Veteco, Matelec. Además, estos salones coinciden con Matelec Industry.

Durante la mañana del miércoles 14 de noviembre se celebrará una jornada sobre el 'Valor de la Edificación Sostenible: del intangible al tangible'. El encuentro se desarrolla en un contexto en que en los últimos años la sostenibilidad se ha convertido en un valor en alza en el mercado inmobiliario.

En principio como un valor intangible, una percepción positiva por parte del usuario y una apuesta del sector por reinventarse y destacar en un mercado castigado por la crisis. Hoy en día, hay más factores que hacen de la edificación sostenible una apuesta segura para promotores, inversores y ciudadanos en general, y que poco a poco permiten que la sostenibilidad sea un valor tangible de la oferta inmobiliaria.

En esta jornada, se analizarán las posturas de distintos agentes que apuestan por la edificación sostenible, y las herramientas que utilizan para garantizar los resultados. Será presentada por Bruno Sauer, Director General de GBCe, y a continuación, Beatriz García, Gerente de Banca de Empresas e Instituciones de Triodos Bank, hablará sobre Financiación de la Edificación sostenible: Hipotecas Verdes.

Posteriormente, Ricard Santamaría, Gerente de Marcove, centrará su ponencia en la salud, un valor en alza en los edificios. Y Jesús Fajardo, Real Estate Manager en Triangle Real Estate Management, se centrará en la Certificación de sostenibilidad, un valor seguro.

A continuación, se celebrará una mesa redonda, en la que se explorarán las tendencias y apuestas del sector y de la sociedad por la edificación sostenible, y se analizará hasta qué punto es un valor tangible. La mesa será moderada por Sonia Moreno, responsable de Certificación de GBCe, y en ella participarán representantes de la tasación (Cohispania), de un portal inmobiliario (Idealista), de una socimi o asociación representante, y de un representante de los usuarios.

ECONOMÍA CIRCULAR Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El jueves 15 de noviembre se celebrará, en el Foro GREEN, la jornada sobre Transición hacia la Economía Circular en la edificación, que contará con cuatro ponencias, seguidas de una mesa redonda.

Mientras que el viernes 16 de noviembre (también en el Foro GREEN) se desarrollará la jornada sobre Cambio climático y transición energética, que será presentada por Emilio Miguel Mitre, responsable de Área Internacional de GBCe, y en la que participarán representantes del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Fomento y de administraciones autonómicas y locales.

Esta jornada se desarrolla en un contexto de transición que necesariamente tiene que tener la Edificación, nuestro entorno construido, dentro de la transición Energética más amplia, necesaria a su vez para evitar que el cambio climático tenga unos efectos verdaderamente devastadores.

Frente al cambio climático el entorno construido tiene que adaptarse, de manera casi defensiva a las cambiantes condiciones meteorológicas, y también debe convertirse en un vector importantísimo en cuanto a mitigación de sus efectos sobre el Medio Ambiente. Además, se trata de un marco con cuestiones no resueltas como pobreza energética, inmigración... u otras emergentes, pero de una potencia indiscutible, al menos en Europa, como es el envejecimiento.

GBCe colaborará también en otras jornadas y presentaciones que se llevarán a cabo en el marco de ePower&Building. Además, estará presente en la Feria con un stand en el que dará información sobre la asociación y sobre la Herramienta VERDE, que tiene como objetivo dotar de una metodología de evaluación de la sostenibilidad de los edificios.