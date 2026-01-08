El espacio Minis de Bisutex roza el aforo completo con un 95% de ocupación

Bisutex - IFEMA

El área Minis de Bisutex, concebida como plataforma de impulso para jóvenes empresas y creadores emergentes, roza el aforo completo tras haber alcanzado ya el 95% de ocupación.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, este espacio de la Feria Internacional de la Bisutería y Complementos reunirá a más de 70 marcas nacionales e internacionales y se ubicará en el pabellón 8.

Bisutex presentará las principales tendencias en bisutería y complementos para la temporada primavera-verano 2026, con una apuesta por el diseño, la moda y los materiales diferenciales. En este sentido, la oferta del espacio Minis destacará por la bisutería de autor donde triunfará un "maximalismo ligero" con piezas grandes, pero sin peso, materiales naturales (madera, fibras), junto a "perlas XXL, broches rígidos, aros grandes, formas orgánicas inspiradas en la naturaleza y un toque retro- boho con texturas gomosas y motivos marinos, todo ello para sumar una oferta con personalidad y calidad".

En el ámbito de los complementos, se presentarán colecciones de sombreros, gafas, pañuelos, bolsos y billeteros artesanales de cuero. La paleta cromática apunta a colores intensos y pasteles como pistacho, rosa claro, amarillo y azules.

"Con estas tendencias, se confirma que la bisutería del verano 2026 busca la audacia, la personalización y la expresión de carácter a través de accesorios que no solo deslumbran, sino que también comunican una historia, mezclando lo clásico con toques contemporáneos y naturales", ha recalcado Ifema Madrid.