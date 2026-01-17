El estand de la Comunidad de Madrid en Fitur replicará el trazado del circuito Madring con motivo de la llegada de la F1

Imagen del estand que instalará este año la Comunidad de Madrid en Fitur - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid desplegará en su estand de la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, una réplica del trazado del circuito Madring con motivo de la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el trazado madrileño.

Los visitantes que transiten por esta instalación podrán reconocer el circuito mediante las curvas y su acabado metálico, que evoca los carriles de Madring. Construido en acero, el estand transmite la apuesta del Gobierno regional por el Turismo Deportivo y evoca las líneas arquitectónicas de dos grandes iconos deportivos de la capital, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano.

Así, tal y como han trasladado a Europa Press desde el Ejecutivo autonómico, se quiere aprovechar la gran puerta que ofrece Fitur para dar a conocer este gran evento deportivo, en el mes de septiembre, así como sus principales atractivos turísticos, culturales y de ocio. Para ello, el espacio, de diseño vanguardista e inspiración industrial, contará con un sistema de iluminación LED con cambio de color y con pantallas suspendidas en brazos robóticos, cuyos movimientos se ejecutarán de forma coreografiada.

Como viene siendo habitual, el estand, de 1.448 metros cuadrados, estará compartido con el Ayuntamiento de la capitaly contará con un área expositiva que generará una sensación de continuidad y de cohesión entre todos los municipios de la región.

Como principal novedad, el Ejecutivo autonómico entregará este año los primeros reconocimientos al turismo de la Comunidad de Madrid en tres categorías: destino, trayectoria y experiencia turística.

PROTAGONISMO PARA EL COCIDO MADRILEÑO

Más allá de lo deportivo, 2026 será también "el año del patrimonio, la tradición y, por supuesto, de nuestros municipios. La región cuenta con una riqueza territorial extraordinaria, con tres enclaves Patrimonio Mundial, destinos rurales, las once Villas de Madrid y cientos de localidades que combinan historia, naturaleza y gastronomía", según el consejero del ramo, Mariano de Paco Serrano.

De este modo, se mostrarán las novedades de los cuatro territorios rurales turísticos incluidos en 'El Madrid que no te esperas' (Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y la zona de Las Vegas y La Alcarria), así como de las ciudades Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

La agenda también reservará un espacio específico para el turismo accesible y para la promoción del producto gastronómico. En esta edición, el protagonismo recaerá en el cocido madrileño, que será declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y en las cervezas artesanas, que se consolidan como atractivo turístico gracias a las visitas que ofrecen numerosas fábricas en distintos municipios de la región.

EL TURISMO REPRESENTA EL 8,7% DEL PIB REGIONAL

La Comunidad de Madrid llega a Fitur con un sector, el del turismo, que no para de crecer y que al cierre de 2025 supuso un máximo histórico, situándose 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, es decir, unos 28.569 millones de euros, un 7% más que los datos de 2024 y superando los niveles de Andalucía, Baleares o Canarias.

En 2024, la Comunidad recibió a 16,5 millones de turistas, de los que 8,8 millones eran internacionales, y el gasto turístico total ascendió a 19.595 millones de euros, un 17,5% más que en el año anterior. Hasta noviembre del pasado año han llegado a la región 8.458.950 visitantes extranjeros, con 723.474 registrados únicamente en ese mes.

REFUERZO DE LA LÍNEA 8 DE METRO

En el marco de esta gran cumbre del turismo internacional en Ifema Madrid, Metro de Madrid reforzará el servicio en la Línea 8 del suburbano (Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4) entre el 21 y el 25 de enero, con un incremento de trenes en determinadas que oscilará entre el 60% y el 100%.

El suburbano madrileño ha previsto para ello un dispositivo especial de movilidad, con un aumento en el número de trenes y en la capacidad de transporte tanto en los días laborables como en el fin de semana, con el objetivo de facilitar la afluencia a la feria.

En concreto, el miércoles 21, el jueves 22 y el viernes 23, el refuerzo del servicio comenzará a las 9.30 horas, con hasta un 60% más de capacidad de transporte de viajeros, y se prolongará hasta las 20.30 horas, momento en que se prevé mayor afluencia por el cierre de la feria y cuando se reforzará hasta un 100% el servicio de trenes.

Durante el fin de semana, cuando la feria abre sus puertas al público en general, el incremento de trenes comenzará a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas del sábado y las 19.00 horas del domingo.

El mayor aumento, con un refuerzo de hasta el 100%, coincidirá con el tramo horario en el que se espera el mayor número de visitantes, entre las 9.00 y las 12.00 horas del sábado, si bien el resto de la jornada el servicio será significativamente mayor al habitual.

Asimismo, se incrementará el personal de estaciones y de seguridad en esta línea, principalmente en las estaciones de Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, donde se espera más flujo de viajeros, así como en las de Mar de Cristal y Aeropuerto T1-T2-T3 y T4.

En 2025 Fitur recibió 255.000 asistentes, mientras que la estación de Feria de Madrid registró en total más de 106.700 entradas durante la celebración del este evento.