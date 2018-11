Expotural abre con 26 tribus del mundo uniendo las aguas de sus ríos

Publicado 01/11/2018 17:11:59 CET

Desde las llanuras de Manchuria a las profundas selvas amazónicas traen el mensaje: "A este ritmo de destrucción, nuestra casa común se derrumba"

La apertura de la feria de Expotural, que se celebra este puente en Ifema, se ha iniciado este jueves con una ceremonia en la que representantes de 26 tribus de todo el mundo han unido las aguas de sus ríos en presencia de la alcaldesa

El acto ha estado cargado de simbolismo con una ceremonia en la que han participado 26 indígenas de etnias de los cinco continentes; 20 monjes budistas de paises como Nepal o Butan y 70 alcaldes de diversos municipios españoles de montaña, junto con el regidor de Lumbini, la ciudad nepalí cuna de Buda con quienes previamente Carmena había suscrito dos memorandos de entendimiento (MOUs).

En esa puja cada representante de las etnias ha portado un recipiente con agua de los cursos fluviales más importantes de sus pueblos. El líquido ha sido mezclado en una vasija donada por el Dalai Lama para la ocasión que ha sido rodeada por todos los participantes en una reivindicación del agua como lo único "inalienable, común y esencial". Han escenificado así la necesidad de unir personas, razas, continentes en un objetivo común: conservar y cuidar la naturaleza.

"A este ritmo de destrucción, nuestra casa común se derrumba". Bajo este lema, los representantes de esto pueblos nativos apegados a la tierra han acudido a Madrid para trasladar a las vecinas y vecinos un mensaje de concienciación sobre la necesidad de sumar esfuerzos y conciencias para contribuir a la conservación de la naturaleza y mitigar los efectos y la evolución del cambio climático.

Desde las llanuras de Manchuria, la estepa Maasai, los Himalayas, Iberoamérica o las profundas selvas amazónicas, diferentes culturas quieren contribuir en Madrid a la concienciación medioambiental con un claro sentido conservacionista. Una suelta de mariposas ha puesto fin a la inauguración.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado la bienvenida a todos los asistentes "a esta ciudad que está abierta a todos, por eso nuestro emblema es el abrazo, y en la que a nadie se le pregunta de donde es porque no nos importa". Además, les ha agradecido sus palabras "por ayudarnos a recordar que no hay vida si no hay respeto a la Naturaleza".

NUEVA ETAPA

Expotural celebra la primera edición de su nueva etapa en IFEMA desde hoy hasta el 4 de noviembre en 10.000 metros cuadrados de superficie donde tienen presencia los destinos de montaña del mundo entero. Este año tiene a Nepal como país invitado.

Durante los cuatro días de la feria, en un estand común, todos los representantes de estas etnias departirán con el público asistente mostrando la riqueza y la belleza de los productos artesanos de sus lugares de origen. Su presencia constituye una oportunidad única para que la ciudadanía madrileña pueda acercarse y enriquecerse con la diversidad que aportan todas estas culturas.

I FORO INTERNACIONAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y TURISMO SOSTENIBLE

Expotural ha impulsado además la celebración del I Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y Turismo Sostenible, que nace con el objetivo de convertirse en el Laboratorio de Sostenibilidad de Expotural 2018, contribuyendo a la conservación de la naturaleza y ayudando a mitigar el cambio climático mediante la realización de un foro Carbono Neutral, 100 por ciento libre de emisiones.

Este foro englobará tres eventos: un ciclo de ponencias internacionales sobre turismo de naturaleza y sostenible, los tres primeros días; el I Congreso Nacional de Turismo Ornitológico, (2 y 3 de noviembre) y posterior ya a la feria, del 20 al 22 de noviembre, el Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza en la Sierra de Guadarrama.

Muy presente estará el legado de Sir Edmund Hillary, primer escalador en alcanzar la cima del Everest y presidente de Honor de Expotural, del que ahora se cumple el décimo aniversario de su muerte. Expotural recoge y proyecta la obra de Hillary: la naturaleza, su conservación y la interactuación del hombre con ella, a través del ecoturismo, o huella cero. Participa en el salón la Fundación Hillary y los nietos del escalador.

Otra figura clave del alpinismo español, Carlos Soria, es embajador de Expotural, por los ideales que le mueven vinculados al respecto profundo a la naturaleza.