La Fashion Week vuelve a Madrid de la mano de Mercedes-Benz en su 40 aniversario

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz volverá a ser patrocionador oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará en la capital del miércoles 17 al domingo 21 de septiembre en una edición en la que se conmemorará el 40 aniversario del evento, organizado por Ifema con el apoyo del Ayuntamiento de la capital.

La pasarela de moda más emblemática de España regresará así de la mano de Mercedes-Benz, patrocinador principal desde hace 29 ediciones y firme aliado de esta industria tanto a nivel nacional como internacional, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante cinco días, la ciudad se transformará en un gran escaparate creativo: desde el centro urbano, con los Desfiles en la Ciudad, hasta el recinto ferial de Ifema Madrid.

Los amantes de la moda podrán disfrutar de desfiles únicos, descubrir las propuestas de firmas emergentes y consolidadas, y sumergirse en el Cibelespacio, donde el diseño, la innovación y las tendencias de la próxima primavera/verano 2026 serán los grandes protagonistas.

La firma contará con un stand que "rompe moldes". Un universo rosa y plata donde el nuevo CLA se alza "como auténtica obra de arte, reinterpretado por la rapera estadounidense Ice Spice, protagonista de la iniciativa internacional "Class of Creators"".

Una decoración que no dejará indiferente a nadie, gracias a su manto de cromo fundido que recubre el vehículo, con cadenas de diamantes incrustadas y el emblemático "Princess", el icónico colgante de la conocida como "Princesa del rap".

Será una combinación entre automóvil y el imaginario visual de la nominada en cuatro ocasiones en los Premios Grammy del pasado año. Todo ello, en un entorno urbano, tintado de rosa y plata, donde los 'fashionistas' volverán a encontrar en el Lounge el punto de encuentro perfecto para ver los desfiles en directo.

También la exclusiva Boutique de Mercedes-Benz, donde se podrán adquirir complementos y merchandising oficial con la mítica estrella de tres puntas. Y, para los invitados VIP, Mercedes-Benz reserva experiencias únicas en su Rooftop, con una terraza privada desde la que contemplar MBFWMadrid a vista de pájaro.

MERCEDES-BENZ FASHION TALENT

Además, Mercedes-Benz volverá a celebrar su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, en su 26ª edición. Un galardón pensado para reconocer el trabajo de los diseñadores noveles y brindarles nuevas oportunidades en pasarelas internacionales.

En total, nueve aspirantes lucharán por este prestigioso galardón el próximo domingo 21 de septiembre: SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo. La firma ganadora podrá presentar su colección en la pasarela internacional de Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Gracias precisamente a este programa de intercambio de talentos, llega directo de la capital checa Ales Hnátek, quien será el encargado de poner el broche final a otra edición de MBFWMadrid. Su colección "Wardrobe 3" fusiona artesanía y sostenibilidad con looks confeccionados con materiales que rescata de talleres y tapicerías de sofás antiguos.

Fuera del stand, el nuevo CLA también seguirá siendo otro gran protagonista. Como coche oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la firma de la estrella pondrá a disposición de diseñadores e invitados VIP una flota de vehículos 100% eléctricos, con este modelo como emblema.