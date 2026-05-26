La feria internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria Expoinmed llegará a Madrid en 2027

IFEMA MADRID lanza en 2027 EXPOINMED, Feria Internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria - IFEMA MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha lanzado la feria internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria Expoinmed, que llegará a la ciudad en 2027, ha informado la entidad en un comunicado.

Será del 15 al 17 de junio de 2027 con una primera edición que impulsará la evolución de la industria sanitaria, integrando a las empresas del sector desde la innovación tecnológica, conocimiento y nuevos modelos asistenciales.

En colaboración con la publicación 'Medicina Responsable', Expoinmed "nace en un contexto de crecimiento, transformación e inversión en la industria MedTech y Healthcare, que se consolida como un pilar estratégico de la economía global".

España se presenta como "referente europeo en salud y puerta natural hacia el mercado iberoamericano", país que carecía hasta ahora de un espacio ferial propio a la altura de su sistema sanitario.

El sector sanitario español atraviesa una etapa de crecimiento sostenido y fuerte dinamismo. Según los datos más recientes, el gasto sanitario total en España ronda el 9,5% del PIB, alcanzando los 138.000 millones de euros y posicionando al país en el grupo de cabeza europeo con Alemania, Francia e Italia.

Este contexto de expansión, unido a la aceleración de la digitalización, la inteligencia artificial aplicada a la salud y el envejecimiento de la población está impulsando una creciente necesidad de espacios de conocimiento, relación y negocio, han destacado los promotores.