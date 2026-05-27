Feriarte regresa en noviembre con una nueva edición que apuesta por atraer al coleccionismo internacional

Feriarte - IFEMA MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Feriarte regresará del 21 al 29 de noviembre con la celebración de su 49ª edición, que tendrá lugar en el pabellón 5 de Ifema Madrid, con una nueva edición en la que se apostará por una feria más selectiva y alineada con los estándares del circuito internacional.

Organizada por Ifema Madrid, la gran cita del coleccionismo en España reunirá a cerca de 75 anticuarios y galerías de arte en una edición marcada por el estreno de una nueva imagen visual que acompaña este proceso de evolución.

Un cambio que no solo es estético, sino conceptual, según ha apuntado la institución ferial en un comunicado, ya que el evento reforzará su identidad y redefinirá sus criterios "con el objetivo de atraer a un coleccionismo más cualificado y con proyección global".

De esta forma, según los organizadores, esta edición avanza hacia "un modelo más exigente y curado, en el que la calidad, autenticidad y relevancia histórico-artística de las obras adquieren un papel central". Una nueva fase, han definido, "más selectiva, más internacional y alineada con las demandas del mercado global, reafirmando su liderazgo en el ámbito de las antigüedades y el coleccionismo".

En este marco, el Comité Organizador, en colaboración con el Comité de Expertos --integrado por más de 30 especialistas en distintas disciplinas--, ha intensificado sus funciones de supervisión "para garantizar una oferta rigurosa y coherente con la esencia del salón".

De esta forma, se ha configurado una propuesta que combina antigüedad y contemporaneidad de alto valor, con piezas que abarcan desde mobiliario y artes decorativas hasta pintura, escultura y arqueología, en un recorrido transversal por la historia del arte.

Esta evolución responde también a un contexto de creciente interés por los bienes culturales y al dinamismo del mercado, así como a la aparición de nuevos perfiles de coleccionistas, incluidos los residentes internacionales establecidos en España y, particularmente, en Madrid.

En este sentido, desde Ifema Madrid se ha subrayado que Feriarte amplía su foco más allá del ámbito ibérico para despertar el interés de anticuarios y compradores europeos, "reforzando su alcance y posicionamiento".

HISTORIA DEL COLECCIONISMO

Como parte de esta renovada visión, la feria incorporará un programa de contenidos que dialoga con la historia del coleccionismo. Bajo el concepto de 'El Gran Tour', propondrá una mirada al movimiento cultural de los siglos XVII al XIX que marcó el inicio del coleccionismo moderno, reinterpretando su legado desde una perspectiva contemporánea.

Con casi cinco décadas de trayectoria, Feriarte plantea así una propuesta que subraya el papel de la feria "como espacio de conocimiento, descubrimiento y contexto" y se proyecta hacia el futuro "con el compromiso de consolidarse como una de las ferias imprescindibles del calendario internacional, ofreciendo a expositores y coleccionistas un entorno de máxima calidad, confianza y oportunidades".