Fitur entrega sus premios a la excelencia de la industria turística global

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha hecho entrega de sus premios para distinguir la excelencia de la industria turística global, en una gala desarrollada en el Teatro Real de la capital.

Así lo ha compartido Ifema Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que el fallo del jurado se dio a conocer durante la feria Fitur 2025, celebrada el pasado mes de enero en el recinto ferial madrileño.

De este modo, con estos galardones, se distingue cada año a instituciones, empresas, profesionales e investigadores que trabajan por fortalecer la imagen del sector turístico, impulsar la creación de nuevos productos, fomentar el desarrollo sostenible y promover la investigación académica y científica como motor de evolución de la industria, basada en el conocimiento y el análisis.

El evento, organizado por Ifema Madrid, ha contado con la presencia de la directora general de Políticas Turísticas del Ministerio de Industria y Turismo, Ana Muñoz Llabrés; el embajador de México en España, Quirino Ordaz; el presidente de Iberia y del Comité Organizador de Fitur, Marco Sansavini; el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez; y la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede; entre otras autoridades y representantes de los destinos y proyectos galardonados.

"Estos premios representan lo mejor de un sector dinámico, resiliente y en constante evolución y son una inspiración por su buen hacer en la promoción y proyección del turismo; un sector que hace de Fitur su plataforma privilegiada para abrir nuevas sendas de crecimiento y oportunidades en el mercado global", ha destacado Martínez.

En esta edición, los galardones estrenan un diseño exclusivo creado por Teresa Sapey. La escultura, titulada 'Los Mundos que se unen en Fitur', está compuesta por anillos entrelazados de madera de abedul que simbolizan las diversas culturas, lenguas y regiones que convergen en la feria. "Cada circunferencia representa un mundo en diálogo, mientras que su base de latón aporta solidez, reflejando el equilibrio entre diversidad y tradición que caracteriza a Fitur, ha destacado Ifema.

LISTA DE PREMIADOS

Así, en el capítulo de 'Comunidades Autónomas e Instituciones', Fitur ha premiado a los estands de Islas Canarias, Cantabria y Euskadi. Por su parte, Oman, República Dominicana y Tailandia han sido reconocidos en la categoría de 'Mejor Stand de Países y Regiones'.

En 'Empresas', se ha galardonado a Sandos Hotels - ZEM WELLNESS CLINIC, Iberia y Hesperia World por su estética y su puesta en escena.

Por su parte, Grupo Piñero, Ayuntamiento de Castelldefels, Paradores, Turismo de Extremadura y B&B Hotels han sido premiados en la categoría 'Stand Sostenible' al poner el foco de su estand en la sostenibilidad, eje vertebrador de Fitur, y tener una participación destacada por su alineación con los ODS de la Agenda 2030.

También se han entregado los galardones al 'Turismo Activo', organizado por Fitur y la Revista AireLibre, que buscan potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística con especial interés en la promoción de productos de turismo activo.

En concreto, a nivel nacional se ha distinguido a 'Educabike: Pedalea y descubre' de la empresa ESPORT ACTIU S.L., y 'España en Floración', de Agromarketing Experiencias Turísticas. En Internacional, ha sido premiado el proyecto 'Cartagena de Indias, nueva apuesta de Producto: Turismo religioso', desarrollado por Corporación Turismo Cartagena de Indias, y 'TUI Forest Kenya', por TUI Care Foundation.

Por último, el Premio Tribuna Fitur-Jorge Vila Fradera, concedido por Fitur en colaboración con la Asociación Española de Expertos en Turismo (AECIT), reconoce el mejor trabajo de investigación académica relacionado con el sector turístico. En esta ocasión, el premio ha sido para Borja Torres Fuentes por 'La planificación, gobernanza y gestión transfronteriza de un destino turístico: la Eurorregión de Nueva-Aquitania Euskadi Navarra'.