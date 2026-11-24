FITUR Techy - IFEMA MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fitur TechY, la sección de la Feria Internacional de Turismo especializada en innovación, tecnología y sostenibilidad turística que se organiza en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), celebrará una nueva edición del 20 al 22 de enero de 2027 en el Pabellón 12 de Ifema Madrid, con tendencias que están transformando el sector.

Bajo el lema 'Hasta el infinito... ¡y más allá!', explorará cómo desde sus orígenes el turismo ha estado ligado al deseo de explorar nuevos territorios y superar fronteras y cómo ese espíritu encuentra hoy en la tecnología nuevas oportunidades para transformar la manera de viajar, gestionar los hoteles y desarrollar los destinos turísticos, ha señalado la entidad ferial en un comunicado.

Tomando como referencia el universo de la exploración espacial, Fitur TechY invitará a los profesionales del sector a descubrir cómo la innovación puede ayudar a afrontar los desafíos del turismo. Tecnologías capaces de operar en entornos extremos, anticipar riesgos y optimizar recursos servirán de inspiración para avanzar hacia una industria "más eficiente, competitiva y sostenible".

La sección contará de nuevo con Grupo Cooperativo Cajamar como patrocinador principal, que también patrocinará la Welcome & VIP Area, un espacio concebido como punto de encuentro para los profesionales del sector.

A través de esta colaboración, la entidad quiere reafirmar su cercanía y compromiso con la industria turística, a la que acompaña con soluciones financieras especializadas, así como con informes y estudios que contribuyen al desarrollo de sus negocios.

CUARTO FOROS SOBRE LAS NUEVAS FRONTERAS DEL TURISMO

A lo largo de las tres jornadas profesionales y en el Pabellón del Conocimiento, Fitur TechY 2027 estructurará su programa en torno a cuatro foros especializados que abordarán los principales desafíos y oportunidades del sector turístico.

TechYnegocio, patrocinado por AdQuiver, compañía especializada en gestionar y activar el dato para mejorar la venta directa, abordará, bajo el lema 'El negocio turístico cambia de órbita', los retos de un mercado cada vez más competitivo. Este espacio pondrá el foco en las nuevas oportunidades de generación de ingresos, la rentabilidad y la relación con el cliente, así como en el papel de los datos y la IA en la evolución de los modelos de negocio y de gestión.

Por su parte, TechYdestino, patrocinado por Maarlab, empresa tecnológica que incrementa la venta directa hotelera mediante el Hotel + Vuelo, analizará cómo los destinos pueden mantenerse en un entorno cada vez más vinculado a la inteligencia artificial, los datos y la automatización.

El foro propondrá avanzar del destino inteligente al destino preparado, capaz de interpretar los cambios, coordinar a los agentes de su ecosistema y generar valor compartido. Con ello, la 'zona techy' impulsa espacios de diálogo, intercambio de ideas y nuevas perspectivas sobre el futuro del turismo, y se consolida como una de las grandes citas anuales para los profesionales del sector.

TechYfuturo invitará a los asistentes a adentrarse 'Hacia lo desconocido' para explorar las tendencias y tecnologías emergentes que marcarán el futuro del turismo y las nuevas oportunidades que abrirán al sector.

Finalmente, TechYsostenibilidad, patrocinado por Veolia, partirá de la reflexión 'Houston, tenemos un planeta' para abordar el papel de la tecnología en la gestión eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y el desarrollo de modelos más resilientes y regenerativos.

EL FUTURO DE LOS HOTELES

La experiencia de Fitur TechY 2027 se completará con TechYhotel, el espacio dedicado al hotel del futuro. Inspirado en el universo de la exploración espacial, acercará a los visitantes a las posibilidades de la innovación aplicada a la gestión hotelera, la eficiencia operativa y la experiencia del huésped.

Esta nueva edición volverá a contar con el apoyo de empresas y organizaciones que contribuyen a impulsar la innovación, la transformación tecnológica y la sostenibilidad del sector turístico.

Con esta nueva edición, Fitur TechY volverá a reunir al ecosistema turístico y tecnológico para compartir conocimiento, explorar soluciones y reflexionar sobre los desafíos que marcarán el futuro de la industria.