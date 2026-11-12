Fiturnext, el Observatorio de Fitur, desvela las propuestas ganadoras del Reto 2027

Archivo - Fiturnext 2027 abordará la preservación y promoción de la identidad cultural en el turismo. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiturnext, el Observatorio de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) dedicado a promover buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad, ha desvelado las propuestas ganadoras del Reto 2027, que en esta edición se ha centrado en cómo puede el turismo contribuir a la preservación y promoción de la identidad cultural.

Por tercer año consecutivo, Aqualia, marca de referencia en la gestión del ciclo integral del agua, patrocina esta sección, consciente de la importancia de mantener la identidad de los destinos turísticos, según ha informado Ifema en un comunicado.

Tras más de 350 iniciativas analizadas procedentes de los cinco continentes, Fiturnext ha reconocido los proyectos de 'El Cielo de esta Tierra', del Monasterio del Olivar, en la categoría de revitalización y regeneración del patrimonio; el Centro Ecoturístico Kííchpam K'áax, en iniciativas turísticas identitarias impulsadas por la comunidad local; y Chiuanime Masehual, en creación de producto turístico basado en la identidad.

Estos proyectos se presentarán el 20 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebrará del 20 al 24 de enero de 2027 en Ifema Madrid.

La evaluación se realiza mediante los barómetros propios del Observatorio Fiturnext, que miden el impacto y la replicabilidad de las propuestas, para identificar aquellas que ofrecen una mejor respuesta al Reto.

En este sentido, el Barómetro de Impacto ha analizado la gobernanza de cada iniciativa, la retención económica en el territorio, los límites que la comunidad fija a la mercantilización de su patrimonio y el papel que se otorga al visitante, mientras que el Barómetro de Replicabilidad ha determinado el grado de madurez de la práctica y su viabilidad para ser aplicada en otros contextos turísticos.

INICIATIVAS COMPROMETIDAS CON LA IDENTIDAD CULTURAL

El Cielo de esta Tierra, del Monasterio del Olivar, ha sido reconocido en la categoría de revitalización y regeneración del patrimonio por convertir el cielo nocturno en un bien cultural compartido.

En un monasterio vivo de más de siete siglos en Estercuel (Teruel), acreditado como Monasterio Starlight desde 2020, las observaciones combinan el rigor científico de la red Starlight con la narración de las leyendas y los saberes agrícolas del territorio, y se completan con cenas bajo las estrellas, conciertos de música tradicional y experiencias de silencio.

Todas las actividades están abiertas al público local, que las comparte con los visitantes, de modo que la comarca ha recuperado la sensibilidad por el cielo estrellado y la sabiduría sobre el influjo de la luna en los cultivos. Los ingresos sostienen el mantenimiento del monasterio y fijan empleo en una zona con fuerte despoblación.

El Centro ecoturístico Kííchpam K'áax lo conforma una cooperativa de familias mayas de la península de Yucatán y ha sido premiado en iniciativas comunitarias por sustituir una economía agrícola intensiva en recursos por un modelo turístico que no descuida ni la identidad cultural ni el medio.

El visitante conecta con la cultura maya a través de la lengua, la gastronomía y los oficios tradicionales, en contacto directo con las familias socias. Lo distintivo del caso también son sus límites explícitos: ciertas fiestas quedan fuera de la oferta, las fotografías requieren permiso de los participantes y cada actividad tiene fijada una capacidad de carga.

Junto a otras 10 cooperativas mayas han creado un organismo gestor del destino del que son cogestores, y el territorio ha pasado de siete impulsores de turismo comunitario a quince empresas.

Mientras, Chiuanime Masehual es una sociedad de producción rural de mujeres indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla, que ha sido reconocida en producto turístico identitario por rescatar el telar de cintura y el bordado a mano cuando ya nadie trabajaba la técnica original.

Bajo esta marca reúnen tienda de artesanía, restaurante de cocina tradicional, alojamiento y taller de costura, y en el taller gastronómico Ticoteno el visitante participa en la elaboración de los platos.

Los talleres impartidos en todo el municipio han multiplicado el número de personas que trabajan la técnica, mientras los rituales más sagrados y los espacios naturales de culto quedan fuera de la oferta por decisión de la propia comunidad.

LA IDENTIDAD COMO RAZÓN PARA QUEDARSE

Además de las iniciativas ganadoras, se han seleccionado nueve proyectos finalistas del Reto 2027 que destacan por su contribución a la preservación de la identidad cultural y que se presentarán durante la programación de Fiturnext 2027.

Entre estos estaán Fundación Río Tinto, Patrimonio Vivo, que ha convertido el patrimonio minero, ferroviario y archivístico de la cuenca de Riotinto en el motor que sostiene su propia recuperación, con un museo, un ferrocarril de 12 kilómetros y escuelas taller que han formado a cientos de jóvenes locales.

Del mismo modo, Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel ha devuelto al uso la estación internacional de Canfranc, Bien de Interés Cultural en degradación desde 1970, conservando íntegro el continente y haciendo de la historia ferroviaria el eje de la experiencia.

Por su divulgación desde 1981 el patrimonio paleontológico de la Mixteca poblana con gestión íntegramente familiar ha sido seleccionada Pescadores de la Prehistoria. Gracias a este proyecto, los vecinos han pasado de regalar los fósiles a donarlos al museo local.

Hecho en Ozolco articula ocho iniciativas productivas en la falda del Popocatépetl, con la Feria del Pulque como acto central, y controla deliberadamente el aforo porque el turismo es una de sus actividades y no su único sustento.

También está entre las propuestas escogidas Kapawi Ecolodge, que es propiedad de tres comunidades achuar de la Amazonia ecuatoriana que deciden en asamblea según su sistema ancestral, y su modelo ha sido replicado ya por otras diez comunidades del entorno.

Asimismo, Tejiendo Identidad: De las manos de Barú al corazón del viajero es un proyecto que rescata los saberes artesanales de las mujeres cabeza de familia de la isla de Barú con pareos cuyos diseños nacen de su propio imaginario, y destina el noventa y cinco por ciento del ingreso a las artesanas.

Guardianes del Desierto cocrea cada actividad de su ruta con las comunidades indígenas del semidesierto de Tehuacán-Cuicatlán y renuncia expresamente a preparar escenografía para el visitante.

Por situar a las tejedoras andinas de Ollantaytambo como protagonistas del recorrido ha sido seleccionado Indigenous Artisan Weaving Tour (Awamaki). Esto ha conseguido que el 70% de las participantes perciba hoy ingresos propios gracias a su identidad.

Por último, Calanoa Amazonas ha recuperado rituales, espacios sagrados y medicina tradicional en cinco comunidades del Amazonas colombiano gracias al turismo, con un tope de 10 visitantes al día en la selva pactado con ellas.

PROGRAMACIÓN DE FITURNEXT 2027

Como en cada edición, el Observatorio organiza una agenda de tres días repleta de charlas, presentaciones, conferencias y mesas redondas con expertos en el reto de la edición.

Muy pronto se desvelará el avance de programa, donde destacan la entrega de premios del 20 de enero a partir de las 12.30 horas y la presentación del informe 2027.