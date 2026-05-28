Global Mobility Call suma 25 socios para consolidarse como "el evento internacional de la movilidad sostenible" en Ifema - IFEMA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call ha anunciado la incorporación de 25 empresas e instituciones para impulsar "la movilidad sostenible, conectada y segura" en el evento que celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid.

En concreto, según ha recogido Ifema Madrid en un comunicado, Global Mobility Call continúa consolidándose como "el evento internacional de la movilidad sostenible" con la incorporación de nuevos socios estratégicos del ecosistema de la movilidad, la automoción, la logística, la electrificación y la innovación tecnológica.

Con estas incorporaciones, Global Mobility Call quiere facilitar "alianzas estratégicas, oportunidades de negocio y la implementación de soluciones reales para la movilidad del futuro".

Las nuevas adiciones incluyen a la Asociación para la Cooperación Industrial y de Ingeniería España-China (Aciiec), la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), EA Transporte, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), la Asociación Española de Gestores de Flotas y de Movilidad (AEGFA).

Además, se unen la Asociación Española de Marketing, Usuario y Movilidad (AMKT), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), la colaboración entre la Asociación Española de Profesionales de Automoción, la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la UPM (ASEPA - UPM/INSIA), la Asociación Nacional de Aparcamientos (Asesga), Asociación Cargadores, Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME), Clúster Smart Cities, Confederación transporte Auytobuses (Confebus), Concesionarios de Automoción (Faconauto).

Otros de los nuevos socios son la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor (Feneval), Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), la Fundación Ibercaja-Mobility City, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), Neutral in Motion (NIM), la Fundación RACE, la Real Academia de Ingeniería (RAI), SERNAUTO y la Universidad Francisco de Vitoria - MotorSport Institute (UFV-MSI).

SOCIOS QUE REFUERZAN "EL CARÁCTER TRANSVERSAL DEL EVENTO"

Entre las nuevas incorporaciones, el Global Mobility Call ha destacado el papel de Confebus "en el impulso del transporte colectivo en autobús como herramienta de cohesión territorial", la AER y la AEGFA como "actores clave en la electrificación de flotas y la movilidad empresarial".

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha señalado que el autobús está llamado a "liderar la movilidad del futuro" como "un modo seguro, sostenible y asequible, que cuenta con la mayor capilaridad territorial" para garantizar "la conexión efectiva de miles de municipios cada día, clave para sectores estratégicos como el turismo".

Asimismo, desde Ifema Madrid han mencionado el impulso de Anesdor por la moto como "solución eficiente para la movilidad urbana y la logística de última milla" y "la visión de la distribución y los servicios de movilidad como elementos clave para garantizar una movilidad accesible y conectada" de Ganvam.

Por su parte, Aedive ha reforzado "el ecosistema de electrificación e infraestructura de recarga, uno de los pilares estratégicos de la transformación del sector".

Por otro lado, la Ancera ha aportado "la perspectiva de la posventa y la cadena de suministro de componentes, esenciales para garantizar la sostenibilidad operativa del parque, la competitividad del tejido empresarial y la correcta adaptación del sector a los nuevos retos tecnológicos y de digitalización".

MOVILIDAD "ACCESIBLE Y ASEQUIBLE" PARA GARANTIZAR LA DESCARBONIZACIÓN

Para el presidente de la Ganvam, Jaime Barea, una movilidad que lleve los apellidos accesible y asequible es "imprescindible para garantizar los objetivos de descarbonización".

Faconauto ha incorporado la perspectiva de la red de concesionarios y distribución oficial como "actor esencial en la transición hacia una movilidad más digitalizada y orientada al usuario".

Su presidenta, Marta Blázquez, ha afirmado que la alianza con el Global Mobility Call responde a "una convicción clara", ya que la movilidad sólo puede abordarse "con una visión integral, ambiciosa y colaborativa".

Por otro lado, la Feneval ha reforzado el papel de la movilidad flexible y el rent a car como "soluciones clave para avanzar en modelos de transporte más eficientes y sostenibles" y la Asepa- UPM/Insia ha incorporado "conocimiento especializado en innovación, ingeniería y vehículo autónomo".

La Fundación RACE ha aportado "una visión integral sobre seguridad vial, inteligencia artificial y evolución tecnológica" y la Aecoc, "la perspectiva de la logística y la distribución eficiente y descarbonizada".

"Esta colaboración con Global Mobility Call nos permite acercar a la sociedad los grandes retos de la movilidad del futuro, con la seguridad vial como eje central", han explicado desde la Fundación RACE. En este sentido, RACE ha apostado por la innovación y la tecnología para avanzar hacia "un modelo más seguro, eficiente y sostenible".

La Asociación Cargadores ha aportado "la visión de la logística y el transporte de mercancías desde la demanda real de la cadena de suministro" y la Asesga trae consigo "el conocimiento especializado en infraestructuras y seguridad vial". El CLIME ha brindado una "perspectiva de la movilidad laboral y los desplazamientos sostenibles al trabajo".

Por su parte, la AMKT representa "la integración del marketing, la experiencia de usuario y las nuevas tendencias de movilidad" y por su parte, Fesvial busca "el impulso de iniciativas vinculadas a educación, prevención y cultura de la seguridad vial".

"INTEGRAR LA MOVILIDAD EN LA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LOS TERRITORIOS"

La participación de entidades como Smart City Cluster, Fundación Ibercaja-Mobility City, NIM, RAI y UFV-MSI ha ampliado "la conexión del evento con el ámbito académico, institucional y de innovación aplicada para fomentar el desarrollo de talento, investigación y nuevas soluciones para la movilidad del futuro".

El presidente de Smart City Cluster, José María Zambrano, ha destacado que con el apoyo de otras 200 empresas, su asociación representa "a la industria de las ciudades inteligentes en España", que aporta "un prisma transversal para integrar la movilidad sostenible en la visión estratégica de los territorios".

A través de la Sernauto, el congreso contará con la participación de los proveedores de automoción, que impulsan iniciativas vinculadas a la digitalización, talento e innovación industrial.

Su director general, José Portilla, ha afirmado que como responsable del 75% del valor del vehículo, los proveedores de automoción juegan "un papel protagonista en la movilidad sostenible". Así, ha explicado que gracias a los sistemas, componentes y tecnologías que están desarrollando, los vehículos son cada vez "más seguros, eficientes, conectados y automatizados".

Por su parte, la CEOE ha manifestado que reforzará el diálogo empresarial e intersectorial necesario para acelerar la transformación de la movilidad".