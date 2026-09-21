LOOK 2026 situará el conocimiento y la actualización profesional entre "los principales ejes" de su programación

LOOK 2026 presenta el avance de su XVIII Congreso de Estética y una nueva edición de La Noche de la Belleza. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

LOOK 2026 volverá a situar el conocimiento y la actualización profesional entre "los principales ejes de su programación", con la celebración del XVIII Congreso de Estética, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 10 a 17.30 horas en Ifema Madrid.

El Congreso, que se celebrará en la Sala Oriente del Recinto Ferial, reunirá a referentes de la profesión para abordar cuestiones relacionadas con la innovación en tratamientos, el negocio, la comunicación, el 'branding' y el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de los negocios de estética, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El programa combinará ponencias, demostraciones prácticas y mesas de debate y se completará próximamente con nuevas incorporaciones y contenidos. La jornada concluirá con una nueva edición de La Noche de la Belleza, patrocinada por Kapyderm, que comenzará a las 20.30 horas y volverá a reunir a profesionales, marcas y empresas en LOOK.

El encuentro estará planteado como un espacio para "compartir, establecer alianzas y generar nuevas oportunidades de negocio". Ambos eventos requieren entrada para poder asistir, que puede obtenerse a través de la página web oficial de LOOK.

El XVIII Congreso de Estética estará presentado por la periodista Aránzazu Santos López y comenzará con la bienvenida institucional de la directora de LOOK, Julia González.

A continuación, Jesús Peral abrirá el programa con la ponencia 'El futuro ya está aquí', centrada en la mentalidad de crecimiento, la adaptación al cambio y la capacidad de reinventarse en un entorno en constante evolución.

La innovación en los tratamientos protagonizará la sesión '¿Y si lo que estás tratando no es realmente el problema?', a cargo de la esteticista, formadora y cofundadora de El Templo de la Esteticista, Miriam Collado, y la esteticista, formadora y creadora del Método Labay's, Iris Palencia.

Ambas compartirán su experiencia profesional a través de una demostración práctica orientada a ofrecer "nuevas perspectivas sobre el abordaje de los tratamientos estéticos".

El Congreso incluirá también 'A micro abierto con Carmen Navarro', un formato destinado a conocer la trayectoria, experiencia y visión de una de las figuras de la estética en España.

Tras el cóctel aperitivo ofrecido a los participantes por cortesía de Opphalo, la programación abordará la diferenciación profesional a través de la mesa redonda 'La importancia del branding. Cómo convertir un centro de estética en una marca personal'. En la mesa participarán Yvette Pons, Diana Montoya, Montse Pibernat y Cristina Galmiche, con la moderación del periodista Jesús Reyes.

La parte final de la jornada estará dedicada al impacto de la inteligencia artificial en el ámbito profesional y empresarial. La clausura correrá a cargo de la 'speaker' internacional y AI Growth Marketer, Sonia Boost, con la ponencia '¿Y si tu mayor activo no está en tu cabina? De la superación personal al negocio imparable. Cómo la inteligencia artificial multiplica lo que ya eres'.