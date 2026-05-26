Madhorror convertirá Madrid en la "gran capital europea del terror" durante Halloween con cine, cómic y gaming

Presentación del festival MadHorror - EUROPA PRESS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Madhorror propondrá convertir Madrid en la "gran capital europea del terror" durante una primera edición que tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre en Ifema Madrid con una programación que combinará el cine, el cómic, el gaming y experiencias inmersivas con tres túneles del terror, exposiciones y conferencias y clases magistrales con personalidades internacionales.

El evento ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en el Recinto Ferial en la que han participado el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, el director ---, el director artístico del festival, Hike Hostench, y el cinesta Álex de la Iglesia, padrino de honor.

"Madrid quiere convertirse en esa capital europea del terror, con un evento que mezcla cine, convención, feria, propuesta experiencial y celebración popular", ha explicado Hostench.

En total, ocupará más de 25.000 metros cuadrados distribuidos entre el Pabellón 14, el Auditorio Sur y una gran zona exterior tematizada con actividades, gastronomia y experiencias al aire libre, con tres túneles del terror tematizados y la celebración de Halloween como eje central.

El festival de cine será uno de los ejes centrales de la programación con la proyección en el Auditorio Sur de las mejores películas de terror más relevantes y aclamadas en el circuito internacional procedentes de festívales de referencia como Toronto-Midnight Madness, Fantastic Fest (Austin) y Sitches-Festival lnternacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Durante la rueda de prensa se ha subrayado además que se buscará una experiencia inmersiva con tres túneles del terror, dos de ellos inspirados en el terror japonés, así como espace rooms, juegos interactivos, una zona gaming de 1.500 metros cuadrados o talleres de cómic y maquillaje.

EXPOSICIONES TEMÁTICAS

Destacarán tres exposiciones temáticas dedicadas al cine y la cultura del terror. Entre ellas, 'DDT efectos especiales: 35 años en el laberinto del fantareror' reunirá piezas y objetos de películas y series creadas por el estudio de Montse Ribé y David Martí, ganadores del Oscar a los Mejores Efectos Especiales de Maquillaje con 'El Laberinto del Fauno', la obra de Guillermo del Toro que cumple 20 años en 2026.

También se conmemorará el 40 aniversario de 'Aliens' con una muestra que reunirá una selección de objetos originales de los universos de la saga cinmetográfica impulsada por Ridley Scott y James Cameron y se homenajeará a un "revolucionario del cine y la televisión" con la exposición 'Chicho Ibañez Serrador: sus terrores favoritos".

PERSONALIDADES INTERNACIONALES

Asimismo, la programación incluirá sesiones en homenaje a los artistas presentes y presentaciones especiales, coloquios y encuentros con directores, actores, productores y equipos creativos invitados.

Entre las figuras confirmadas, además del propio Álex de la Iglesia, estarán Linda Blair, protagonista de 'El Exorcista'; Robert Englund, alter ego de Freddy Krueger; Michael Bienhn, protagonista de 'Aliens'; Malcolm McDowell, que ha participado en 'La Naranja Mecánica'; o Juan Antonio Bayona, que celebrará el vigésimo aniversario de 'El Orfanato', entre otros.

También habrá distintas áreas tematizadas inspiradas en criaturas, mitologías y universos icónicos del género como el Hall Internal, la Plaza Paul Naschy, el hall Xenomorfos, el foro 'Mis terrores favoritos', o las salas Living Dead y Hail Satán, entre otras.

CÓMIC Y JUEGOS DE TERROR

Los amantes del cómic y de los juegos de terror también tendrán su espacio en este festival. Así, el evento acogerá Playable Nigthmares será un gran área dedicada al gaming que incluirá competiciones y una zona XR, combinado con un espacio dedicado a los juegos de mesa. En la zona exterior también se destinará un espacio social y gastronómico tematizado, con food trucks, música, animación y actividades durante toda la celebración del evento.

Igualmente, el espacio dedicado al cómic contará con figuras como Jorge Farnés y Eugenio Mira, dibujante y guionista, respectivamente, de historias gráficas como 'Creepshow'.

El mundo podcast tendrá un hueco con emisiones en directo y habrá concursos para fans, actividades colectivas como Zombie Walk o el desfile del Día de los Muertos, además de masterclass, paneles, conferencias y mesas redondas, talleres especializados de maquillaje FX, cosplay y creación de criaturas.

ENTRETENIMIENTO COMO MOTOR ECONÓMICO

Durante la rueda de prensa de presentación, Damiel Martínez, ha subrayado la "apuesta estrategica por el sector cultural y creativo, por el entretenimiento como motor económico y social" de Ifema Madrid y la capacidad de la capital "para acoger grandes citas internacionales que trasciendan lo estrictamente profesional y se abran al gran público".

El cineasta Álex de la Iglesia, padrino de honor del evento, ha subrayado que el evento será sobre todo "divertido" y ha llamado a disfrutarlo. "No concibo llevarme mal con alguien que se lo pase bien en Halloween porque, de alguna manera, anula a un montón de gente que sí que se lo pasa mal. Entonces, solamente quedan los mejores", ha indicado.