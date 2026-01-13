Madrid se presenta en Fitur como un "aliado sólido" para el turismo, sector que representa el 8,7% de su PIB

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la presentación de Fitur - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llega a la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur) como un "aliado sólido" para el turismo, un sector que ya representa el 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Así lo ha trasladado este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante la presentación de Fitur, que se celebrará en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero.

Durante su intervención, De Paco ha destacado la importancia del sector turístico, con el que "toda la región gana" y para el que el Ejecutivo autonómico ha desarrollado una estrategia que actúa como hoja de ruta, "ofreciendo seguridad, estabilidad y una visión a largo plazo".

La Comunidad de Madrid acude a esta cita en un contexto de "récord histórico", tras alcanzar ya el 8,7% del PIB regional, con impacto fiscal cercano a los 10.000 millones de euros en ingresos, una aportación que constituye un "pilar fundamental" para la financiación de los servicios públicos de la región, según destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

"Madrid está en un momento especialmente dulce en lo que tiene que ver con el turismo. Ayer presentábamos esos 28.000 millones de impacto en nuestro Producto Interior Bruto, un 8,7%, y estamos ahora mismo empezando la mejor feria de turismo del mundo, con lo cual ilusionados y esperando mejorar estos resultados", ha destacado el consejero a su llegada.

La feria ocupará nueve pabellones en Ifema Madrid y contará en esta ocasión con México como país socio, que participará por primera vez con la representación completa de sus 32 estados.