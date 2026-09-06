Madring calienta motores y ultima los preparativos para la llegada de la F1 la semana que viene

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de Los Mozos, en Madring - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Madring calienta ya motores y ultima los preparativos para la llegada del Gran Premio de España de la Fórmula 1 la semana que viene a la capital, una prueba que supone el regreso de esta competición a la Comunidad de Madrid 45 años después de la última carrera celebrada en el Jarama, en 1981.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo el circuito junto al presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de Los Mozos.

Desde el Gobierno regional han recorddao el impacto económico de este evento deportivo internacional, que se ha estimado en 467 millones y 8.850 empleos, lo que permitirá recaudar cerca de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, señalan.

La cita deportiva arrancará el viernes con los entrenamientos y continuará el sábado con la clasificación de cara a la parrilla del gran premio y el domingo con la carrera.

Para la ocasión se ha diseñado un circuito semiurbano articulado en torno a Ifema Madrid y Valdebebas al que se espera que acudan hasta 345.000 asistentes.

El trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 curvas, repartidas en tramos de vía pública y secciones permanentes de nueva construcción, entre las que destaca 'La Monumental', la número 12, con más de 550 metros y un peralte del 24%, lo que la convierte en la curva peraltada más larga del campeonato.

El acceso al circuito semiurbano Madring durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en la capital del 11 al 13 de septiembre se dividirá en dos grandes zonas con accesos y rutas propias y sin conexión peatonal entre ellas, con una aplicación oficial que permitirá consultar mapas, información práctica y las últimas actualizaciones de movilidad antes y durante el evento.