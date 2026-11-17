Archivo - El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El circuito madrileño de MadRing contará con modificaciones técnicas en su trazado para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2027, entre las que destacan una chicane y una nueva curva emblemática diseñadas junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para favorecer los adelantamientos, según ha avanzado el presidente ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos.

"Ya hemos definido los lugares de modificación del circuito para el año 2027. Estamos trabajando con FIA. Prácticamente está hecho. Aquellos que se quejan de los adelantamientos, hay modificaciones, habrá una chicane, más no puedo decir, pero ya está hecho", ha explicado De los Mozos, en su intervención en el Business Sport Forum (BSF) organizado por Expansión y MARCA, bajo el título "Fórmula 1 en España, el motor de la transformación urbana, caso de éxito internacional", sobre una pista que en agosto de 2026 albergó unos test de Fórmula 3 con casi veinte banderas rojas dada su exigencia.

Sobre el nuevo viraje, el dirigente ha mantenido el secreto: "Habrá una curva que será muy emblemática en el circuito, les va a gustar a los españoles, pero eso no lo puedo decir". Además, ha detallado su plan para los diez años de contrato: mejorar los accesos a la 'Fan zone'; ampliar los programas de entretenimiento con diferentes tipos de conciertos dentro de los pabellones; mejorar la experiencia de 'Hospitality' y seguir ampliando la oferta turística, gastronómica y cultural de Madrid.

"Tenemos diez años. Hay que ir con esa mentalidad positiva y de innovar e integrar a bordo a nuevos 'partners' que genere ilusión", ha subrayado el ejecutivo, quien ha resumido su meta en "seguir trabajando para ser los mejores".

En esta línea, el presidente del Real Automóvil Club de España (RACE) y vicepresidente de la FIA, Carmelo Sanz, ha abogado por mantener el apoyo de la Casa Real, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento: "Trabajar y seguir innovando es fundamental para, dentro de diez años, renovar los contratos actuales y los siete que tenemos en Fórmula E".

El vicepresidente sénior de Contenidos de DAZN España, Eugenio Blanco, ha puesto el foco en el despliegue audiovisual tras renovar los derechos hasta 2030: "Hoy vengo de un 'brainstorming' con mi equipo más cercano, Fórmula 1 2027, donde MadRing formaba parte del centro. Tenemos el reto de estas grandes historias transformarlas en productos audiovisuales que generen emoción".

EQUIPARACIÓN FISCAL CON BARCELONA Y CONTEXTO POLÍTICO

En el plano fiscal, De los Mozos ha reclamado al Ejecutivo central el mismo trato que recibe Montmeló (Barcelona): "Las administraciones han ayudado, aunque pienso que el Gobierno de España debería haber ayudado un poco más, porque no entiendo por qué Montmeló tiene la exención especial fiscal y Madrid no lo ha tenido. Espero que el año que viene, después del 21 de noviembre, con un nuevo Gobierno, estemos igual que Barcelona. No pido más, pero tampoco pido menos".

Esta petición llega tras el cruce de reproches políticos después de la cita de 2026, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por la ausencia de representantes de sus veintidós ministerios, denunciando que buscan "deslucir constantemente" las iniciativas madrileñas, en respuesta al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien tildó la prueba de "truño" en redes sociales.

BALANCE DEL GP DE ESPAÑA 2026 E IMPACTO ECONÓMICO

Respecto al estreno en 2026, De los Mozos ha reivindicado el impacto económico de 545 millones de euros en la capital, un 21% superior a lo previsto: "Para que sea verdadero, esto es un punto de partida, no un punto de llegada. Cuando entras en un evento como la Fórmula 1, o llegas sorprendiendo, o vas arrastrando los pies toda la vida y te acabas quedando fuera". Frente a las comparaciones con Monza, Imola o Spa, ha defendido la propuesta local: "Nunca un circuito semiurbano va a llegar a las 'performance' de un circuito. Pero ofrezco otras cosas que ellos no me pueden dar. Hemos creado la 'Funzone' más grande del mundo y hemos hecho el circuito donde menos se tarda de cualquier hotel de lujo, dieciocho minutos".

La cita sumó 352.600 espectadores acumulados y 128.000 el domingo, con el reto de alcanzar los 138.000 de su licencia: "El 35% vino de fuera de España y el 20% de otras comunidades. El gasto medio del internacional fue de 2.771 euros, un 1,7% más que cualquier turismo internacional mediano. Hubo más de 277.000 notas en medios internacionales y tuvimos una página en el 'New York Times'". Asimismo, ha destacado el uso anual del 'Pit Building' y el 'Paddock Club' para ferias y congresos.

Desde la FIA, Carmelo Sanz ha reconocido las dudas iniciales y la falta de emoción en pista: "Las dudas internas en FIA han sido hasta el último momento, se incorporó al calendario desde el Consejo Mundial con un asterisco de si llegábamos o no. Madrid ha demostrado capacidad de hacer una gran prueba deportiva, aunque no fue muy divertida. Por eso lo van a corregir, pero esto ha sido algo más que la carrera". Sanz ha valorado además el despliegue de más de ochocientos profesionales entre comisarios, dirección de carrera, médicos y bomberos: "El RACE ha tenido un rol importante, cumplimos 125 años el año que viene y somos socios fundadores de la FIA. La gente puede pensar que es cuestión de dinero traer un gran premio, pero la competencia que ha tenido José Vicente para que esto sucediera ha sido muy importante".

FÓRMULA E Y COMPLEMENTARIEDAD CON EL CIRCUITO DEL JARAMA

Los responsables han descartado cualquier rivalidad entre MadRing y el Circuito del Jarama. "Es cómo utilizamos esas instalaciones a lo largo del año sin hacer competencia en Jarama. Somos leales al RACE, ellos nos han ayudado y no ha nacido MadRing para competir contra el Jarama, que tiene su hoja de ruta. Las relaciones con el RACE y con Carmelo son extraordinarias", ha asegurado De los Mozos.

Carmelo Sanz ha resaltado las cifras de la Fórmula E en la capital y la labor formativa en el trazado madrileño: "La Fórmula E ha tenido más de 400 millones de audiencia, ha generado más de cien millones a la capital y vinieron más de 30.000 personas al circuito. Además, hemos tenido en el Jarama este año a más de 350 comisarios de todo el mundo durante una semana para su formación continuada".