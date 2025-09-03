Más de 3.000 profesionales sanitarios se reúnen en el 45º Congreso Mundial de Ortopedia SICOT

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta tarde en IFEMA, en la inauguración del Congreso Mundial de Ortopedia SICOT. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 profesionales sanitarios, entre médicos, cirujanos, investigadores y líderes de la industria de más de 100 países, se reúnen hasta este viernes en el 45º Congreso Mundial de Ortopedia SICOT 2025, foro científico de primer nivel que se celebra en Ifema Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha encargado de inaugurarlo y ha destacado que Madrid "trabaja abiertamente por la salud y por la vida", que lo hace "sin descanso" con un sistema sanitario público y privado "de los más generosos que no deja a nadie atrás" y que es una de las regiones con mayor esperanza de vida del mundo.

"Los avances no se miden solo en cifras económicas, también en cómo ganamos esta batalla a favor de la vida, desde su concepción hasta el último suspiro", ha indicado la presidenta, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Díaz Ayuso ha señalado que la sanidad madrileña está compuesta "por los mejores hospitales, trabajadores, ensayos, investigaciones, centros clínicos y empresas", un sistema "profundamente humano, garante solidario que acompaña y que siente con todos sus pacientes, que sufre con todos ellos y que piensa en la salud".

En este punto, también ha hecho referencia al uso de la tecnología más puntera, apostando por la cirugía robótica, el empleo de células madre o las prótesis de última generación.

La región cuenta con 4 Centros, Servicios y Unidades de Referencia Nacional (CSUR) en este campo, además de más de 20 Unidades especiales distribuidas en diversos centros para proporcionar cuidados con alto nivel de especialización.

A ello se une que cinco de sus hospitales públicos (La Paz, Hospital Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y Fundación Jiménez Díaz) están entre los 10 mejores servicios de traumatología y cirugía ortopédica de toda España, según los rankings.