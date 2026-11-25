Una docena Pegaso Z-102 protagonizarán una exposición sin precedentes en Retromóvil Madrid 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una docena de ejemplares del Pegaso Z-102 protagonizarán una exposición inédita en Retromóvil Madrid 2026, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en el pabellón 4 de Ifema Madrid, para conmemorar el 75 aniversario de este automóvil español.

Según ha informado la organización en un comunicado, el XXIII Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección reunirá distintas carrocerías y configuraciones de un modelo del que se han fabricado 86 unidades y dedicará también un homenaje al ingeniero Wifredo Ricart, responsable de su desarrollo.

La exposición incluirá el Z-102 Berlineta Enasa, los Spider Enasa Rabassada y Pedralbes, las Berlinetas Touring S1 y S2, el Touring Panorámico, el Spider Touring Tibidabo, diferentes versiones Spider Serra y el Cabriolet Saoutchik S2.

El Pegaso Z-102, desarrollado en 1951 bajo la dirección de Ricart, ha combinado soluciones de ingeniería y prestaciones deportivas con carrocerías firmadas por especialistas como Touring, Saoutchik y Pedro Serra.

El homenaje al ingeniero se completará con una muestra de proyectos anteriores a su etapa en Enasa, entre ellos el Ricart Competición de 1926, el Ricart Competición número 1 'Torpedo' y el Ricart 166 Competición/Compresor de 1929.

También contará con la presencia de su bisnieto, Miguel Fenollosa, al frente de Ricart Cars, una iniciativa que busca recuperar y dar continuidad al espíritu emprendedor de su antepasado.

CONFERENCIAS Y PRESENTACIÓN DEL ISÓSCELES.

El Foro Eventos Motor incluirá conferencias y encuentros sobre la historia del Pegaso, como la charla 'Vistiendo al mito', con Giorgio Giorda, y coloquios sobre las experiencias del Z-102 en las Mille Miglia y en Mónaco.

Michael Kempf y José Ramón Ricart participarán en una conferencia dedicada a Wifredo P. Ricart. El programa también contará con una ponencia sobre la ingeniería y la tecnología del proyecto Z-102.

Por su parte, el carrocero asturiano Xuan de Lorenzo presentará el Isósceles, su nueva propuesta de diseño y construcción artesanal, el viernes 11 de diciembre, a las 11.00 horas, en el estand de De Lorenzo, de la mano de Roma Gallardo.

El diseñador ha elegido de nuevo Retromóvil Madrid para mostrar una creación, después de presentar hace dos años el primer automóvil de su producción.

REGRESA EL CONCURSO DE ELEGANCIA.

Tras un año de ausencia, el Concurso de Elegancia regresará de la mano del Veteran Car Club España, con automóviles históricos distribuidos en las categorías Preguerras, Vestidos en España y Sport Cars.

Entre los vehículos confirmados figuran el Jewell de 1907, el Hispano-Suiza 16 HP de 1916, el Rolls-Royce Phantom I de 1929, el Rolls-Royce Phantom III con carrocería Serra de 1938, el Seat 1400 Serra de 1956, el Dodge Serra Boulevard de 1970, el Maserati 3500 Stradale de 1965 y el Ford GT de 1967.

El jurado seleccionará otros dos automóviles entre los expuestos en el salón, atendiendo a su relevancia histórica y coleccionista. La oferta se completará con Top Cars, un espacio dedicado a superdeportivos clásicos y actuales.

ANIVERSARIOS DE PORSCHE, TOYOTA, LANCIA Y SEAT.

El Club Porsche España conmemorará los 75 años de Porsche Motorsport con una selección de vehículos de competición, entre ellos los 718 RSK, 968 CS CUP, 964 RSR, 911 3.0 RS y 997 GT3 R.

Kobe Motor celebrará el 75 aniversario del Toyota Land Cruiser con una exposición de diferentes carrocerías de este todoterreno. Además, el domingo 13 de diciembre habrá una concentración de propietarios y aficionados en el aparcamiento de vehículos clásicos de la feria.

El Club Lancia España organizará una muestra monográfica por el 120 aniversario de la marca italiana, con modelos de distintas épocas para repasar su trayectoria en diseño, innovación y competición.

Los 60 años del Seat 850 se conmemorarán con una exposición de sus variantes Especial 2P, Especial 4P, Coupé y 850 Spider, además de la Siata Mixta, una furgoneta desarrollada sobre su base mecánica.

Asimismo, una muestra organizada en colaboración con AutoHebdo Sport recordará los 40 años de Seat Sport con vehículos como el Seat Córdoba WRC y el Cupra GT de circuito.

El Club Saab España dedicará una exposición al 40 aniversario del Saab 900 Cabrio y el Club Cosworth España homenajeará los 40 años del Ford Sierra RS Cosworth con un espacio en el que estarán representadas todas sus variantes.

Retromóvil Madrid abrirá el viernes 11 de diciembre de 10 a 20.00 horas; el sábado 12, de 10 a 21 horas, y el domingo 13, de 10 a 15 horas.