MBFWMadrid echa el cierre tras 41 desfiles y 10 presentaciones a su 78 edición

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha cerrado su 78 edición, que ha tenido lugar del 12 al 17 de septiembre, con un balance de 41 desfiles y 10 presentaciones que han dejado ver las nuevas tendencias en el mundo de la moda, con propuestas tanto de figuras consagradas como de creadores emergentes.

Organizada por Ifema Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, MBFWMadrid, el evento de referencia de la moda española, ha llegado tanto a lugares emblemáticos y singulares de la capital como al Recinto Ferial de Ifema Madrid.

Una convocatoria, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado, que ha contado con el apoyo fundamental del sector, tanto de diseñadores, como prensa y celebrities, que han querido estar presentes en esta edición para mostrar al gran público el talento innegable de la moda de autor de nuestro país.

Todo ello, ante un gran despliegue mediático de medios nacionales e internacionales y la incorporación de la figura de creadores de contenido como altavoces de la cita tal y como sucede en pasarelas como Nueva York, París, Londres o Milán. De este modo, han sido 1.200 los perfiles acreditados entre televisiones, prensa escrita especializada, prensa generalista, profesionales gráficos y los creadores de contenido.

El pistoletazo de salida en esta 78 edición lo dieron 'Los Desfiles en la ciudad', con la celebración de 10 presentaciones por parte de firmas como SKFK, Viriato, Eduardo Navarrete, UDIT Universidad de Diseño y Tecnología, Félix Ramiro, Maison Mesa, María Lafuente, Rafael Urquízar, Pilar Dalbat o Angel Schlesser, que desfilaron en distintas localizaciones los días 12 y 13 de septiembre.

Desde el pasado jueves y hasta el sábado día 21, además, en el Recinto Ferial de Ifema Madrid se han sucedido 21 desfiles de diseñadores consagrados, inaugurados por Pedro del Hierro con la colección Delirio Habanero y al que siguieron la versatilidad de los tejidos y el print de Ynésuelves o el desfile de Jorge Vázquez con sus 'Vacaciones al sol'.

La tarde del jueves se pudo disfrutar así de la mejor versión de Paloma Suárez con 'Glow Up' sobre la pasarela; la vuelta al trenzado con 'Ancestral Weaving' de Simorra; la inmensidad del océano plasmada en la propuesta de Claro Couture; y el universo de energía y color de Ágatha Ruiz de la Prada, quien cerró esta primera jornada.

El viernes estuvo centrado en Dolores Cortés, con una colección inspirada en Bali, los colores de Isabel Sanchis; de Hannibal Laguna y sus formas en la colección 'Geometricalia'; la exquisitez de la sastrería de MANS en su primera colección de mujer; la personalidad y seguridad de la mujer de Custo Barcelona; la Country Girl con todo el glamour de Malne; y el eterno universo mágico de la feminidad de Teresa Helbig.

Asimismo, Aurelia Gil fue quien abrió el sábado con una oda al 'Tiempo' y sus cuatro propuestas de la colección cápsula con Juanjo Oliva. A continuación, Ulises Mérida presentó su colección con grandes cuellos acabados en lazadas asimétricas; y Fely Campo llevó ante su público el homenaje poético que ha hecho a Cuba con 'Zigurat'.

Por la tarde, la pasarela se inundó de la magia de 'Venezia' a cargo de Odette Álvarez; del lujo artesano de 'Annual 23.24' de JCPajares; y del Iconic Luxor inspirado en las antiguas civilizaciones egipcias de Lola Casademunt by Maite. Como broche final de la gran pasarela, Andrew Pocrid y su propuesta 'Insomnia', en la que saca a relucir todo el glam de la firma.

JORNADA DE ALLIANZ EGO

Nueve talentos emergentes protagonizaron la pasarella Allianz EGO: Tíscar Espadas (ganadora Allianz EGO Confidence in Fashion febrero 23), Visori, Crack, Binya, Corsicana, Georgiela Studio, Boltad, Emeerree, Javier Guijarro. El cierre de la jornada fue a cargo de la diseñadora invitada de MBFWPrague Dominika Kozáková.

El casting de la 78ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha contado con perfiles muy cosmopolitas y con pluralidad cultural, cumpliendo con la imagen que ha querido representar cada diseñador en sus colecciones. Entre este elenco podemos encontrar alguna de ellas triunfando en las pasarelas internacionales como Clara Denison, Darya Kostenich, Grace Quaye, Estrella Gómez, Johanna Defant, Miriam Sánchez, Matilde Buoso, Nuria Rothschild o Tricia Akello, entre otras.

New faces como Kim Fuster o Luana del Valle, modelos Golden Age como Pino Montesdeoca, y otras Curvy & In Between como Lorena Durán; para seguir esta pluralidad y versatilidad de Tricia Akello o Nathalia Novas y modelos Timeless como Viktorija Bauzyte.

En esta ocasión, los premios L'Oréal Paris a la Mejor Colección y a la Mejor Modelo, entregados el sábado a última hora han recaído en la firma MANS y en la modelo Julia Pacha, respectivamente. Por otro lado, eel premio Allianz EGO Confidence in Fashion recaló en Coconuts can kill, que desfilará en febrero de 2024 en la pasarela Allianz EGO. Y como cierre de la jornada del domingo, el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent fue para Emeerree.

MBFWMadrid ha apostado en esta edición por una oferta de actividades culturales para el público relacionadas con disciplinas artísticas como el diseño, literatura, estilismo o la música. De este modo, el público ha podido disfrutar de un ambiente lúdico en el mejor entorno con la artesanía como hilo conductor, que ha integrado, además de todas las actividades de primer nivel de los patrocinadores, un área de restauración renovada.

En esta ocasión, también se ha puesto en marcha una campaña para dar acceso a un público interesado en asistir a MBFWMadrid a experiencias que incluyen desde el acceso a Cibelespacio con uno o varios desfiles, hasta vivir la mayor pasarela de la moda de nuestro país como un auténtico celebrity siendo invitado a la fiesta de la pasarela con vehículo oficial, participar en un tour personalizado por backstage, o ser fotografiado por los fotógrafos oficiales de MBFWMadrid.