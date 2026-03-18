Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra el 20 aniversario de EGO con la creación del Premio Pelonio New Talent

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra el 20 aniversario de EGO. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, celebra el 20 aniversario de EGO con la creación del Premio Pelonio New Talent.

EGO, la principal plataforma de visibilidad para las nuevas generaciones de diseñadores que definen el futuro de la moda española, fue creada por el fundador y presidente de Pelonio Group, Andrés Aberasturi y se ha convertido en uno de los espacios clave del talento emergente dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En el marco de esta celebración, Pelonio, agencia de comunicación creativa que desde el comienzo de este proyecto, ha sido responsable de su producción, crea el Premio Pelonio New Talent, un nuevo reconocimiento dirigido a una de las firmas participantes en la pasarela EGO de esta edición.

El premio, dotado con 5.000 euros, nace con el objetivo de apoyar y visibilizar a las nuevas generaciones de diseñadores que comienzan a abrirse paso en la industria de la moda.

Además, en su apuesta por el futuro de la moda española, Pelonio ofrecerá a los diez diseñadores participantes un programa de acompañamiento de seis meses en su espacio showroom, orientado a impulsar la visibilidad y el desarrollo de sus colecciones desde el inicio de su recorrido profesional.

"Después de veinte años acompañando al talento emergente de la moda española a través de EGO, sentimos que era el momento de dar un paso más.

El Premio Pelonio New Talent nace para reconocer esa creatividad tan necesaria en el sector y apoyar a las firmas que comienzan a abrirse camino en la industria", ha afirmado Aberasturi.

El ganador será elegido por un jurado de profesionales del sector formado por la directora creativa de Cold Culture, Martina Merry; el CEO de Cold Culture, Andrés Varela; Rytas Matuliauskas y Antonio Lopez Delgado, directores de casting y cofundadores de Sky Division; el director creativo, asesor y scouting de EGO y colaborador de Pelonio; Rubén Gómez; la estilista y consultora creativa, Ariel Vidal,; y el director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Asier Labarga.

El jurado evaluará aspectos como la originalidad y coherencia de la propuesta creativa, la innovación en el diseño y la ejecución, la calidad artesanal de las prendas, el compromiso con la sostenibilidad y la viabilidad comercial de la marca, así como su potencial de proyección internacional dentro del panorama actual de la moda.

Además, Mercedes Benz Fashion Week Madrid otorgará el Premio Honorífico EGO a Andrés Aberasturi en reconocimiento a su papel fundacional en la consolidación del talento emergente español y como impulsor de este proyecto durante las últimas dos décadas.

En este aniversario, EGO suma además la participación de la Comunidad de Madrid como patrocinador principal de la plataforma y de la pasarela.

Este impulso se acompaña de una campaña especial, producida por Pelonio, bajo la dirección creativa del director creativo de EGO y colaborador de Pelonio, Rubén Gómez, y la fotografía de Adrián González.

DOS DÉCADAS A LA VANGUARDIA DE LA MODA EMERGENTE

A lo largo de estos veinte años, EGO se ha convertido en un espacio clave para descubrir a las nuevas voces del diseño español.

El proyecto ha servido de punto de partida para diseñadores que hoy son referentes del panorama nacional e internacional, como María Escoté, Dominnico, JC Pajares, Moisés Nieto, Maya Hansen, Juan Vidal, Alejandre o Tiscar Espadas, entre otros.

Hoy, la plataforma se ha consolidado como "una auténtica catalizadora del talento emergente", congregando a jóvenes profesionales del diseño a la vanguardia de la creación de moda.

Convertida en escaparate de tendencias y dinamizadora de la industria, EGO impulsa "una visión contemporánea de la moda y actúa como punto de encuentro entre creatividad, innovación y nuevas generaciones de diseñadores".

La jornada de desfiles de EGO se celebrará este domingo en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con 10 firmas emergentes presentando sus colecciones en pasarela y 15 marcas participando en el showroom de la plataforma.

En esta edición, la pasarela reunirá a Adrià Egea, Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Eaftimos, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Patequilux y Pringa, una selección de diseñadores que representan algunas de las nuevas voces del panorama creativo actual, reflejando la diversidad y la innovación que han caracterizado a EGO durante sus veinte años de historia.

El showroom de EGO contará además con las firmas Acceptance Letter, Alexs Bravo, Artelier, Blanam, Cillán, Davidmoss, Denise, From Am to PM, Gorobei, Isabel is My Name, Jane Bardot, Juan VG, Karla Aguilar, L'Amar, Maison Gracen, Némesis Madrid, Scala, Skinsfromtheinsideofthemymouth, Solor y Tote & Sans, consolidándose como un espacio clave de encuentro entre diseñadores emergentes, industria y público.

Coincidiendo con el 20º aniversario, esta edición refuerza además el ecosistema de apoyo al talento emergente con nuevos reconocimientos destinados a impulsar el desarrollo de los diseñadores. Entre ellos destaca el Premio Pelonio New Talent, al que se suman el Premio Showroom EGO New Brand y el Premio Pyratex en Trama.

LA COMUNIDAD DE MADRID Y EGO

Esta edición cuenta además con la incorporación de la Comunidad de Madrid como patrocinador principal de EGO 2026 y de la pasarela, reforzando "su apoyo al talento creativo y a las nuevas generaciones de diseñadores".

Un vínculo que se presenta con una campaña especial realizada en el Palacio del Infante Don Luis (Boadilla del Monte): la sesión retrata la llegada de las nuevas generaciones de diseñadores a los grandes circuitos de la moda, recreando ese universo creativo con referencias visuales, objetos de decoración, burros de ropa, recortes de inspiración y elementos personales de producción, en contraste con la monumentalidad de uno de los enclaves patrimoniales "más espectaculares" de la Comunidad.

Una escena que refleja el papel de EGO como la gran plataforma que impulsa a los nuevos talentos del diseño español desde ahora patrocinado por la Comunidad de Madrid.

Bajo la dirección creativa de Rubén Gómez, fotografía de Adrián González y la producción de la agencia de comunicación creativa Pelonio, la campaña cuenta con estilismo de Paty Abrahamsson y Adrián Guillén, maquillaje y peluquería de Lucas Margarit y dirección de arte de Andrés Izquierdo.

En el equipo creativo María José Valido y Matías Mondaca como asistentes de fotografía, Olivier Peresse como digi op, Sergio Pontier en vídeo, Tito Ramajo en producción y Alejandro Madrid en BTS.

El vínculo entre la Comunidad de Madrid y EGO se remonta a sus primeras ediciones, cuando los desfiles se celebraban en la Sala Alcalá 31, uno de los espacios culturales de referencia.

Ahora, el compromiso de la Comunidad con EGO forma parte de "la apuesta del Gobierno regional por la moda como industria creativa y símbolo cultural", impulsando el desarrollo del diseño nacional a través de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y de su colaboración con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), consolidando a la pasarela como "una plataforma clave para el talento emergente".