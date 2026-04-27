Las obras del circuito de la F1 finalizarán previsiblemente el 25 de mayo y las gradas se colocarán en junio

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de 'Madring', el circuito de Madrid para el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1, finalizarán previsiblemente el próximo 25 de mayo y las gradas empezarán a colocarse en el mes de junio.

Lo ha avanzado el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante una rueda de prensa tras aprobar los resultados económicos y de actividad del año pasado en la Junta Rectora.

Respecto a su comercialización, el consorcio está muy próximo a llegar a un "sold out técnico" en las localidades puestas a la venta. En concreto, el 97% del portfolio que ha puesto a la venta está vendido, lo que se traduce en más de 90.000 entradas.

Madrid se estrenará en la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1 en con un Gran Premio que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. El circuito tendrá 5,4 kilómetros, con 22 curvas alrededor del recinto ferial de Ifema Madrid y los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas, un trazado técnico y con secciones muy complejas, como la curva peraltada, la 'Monumental'.