Las redes, el almacenamiento y la eficiencia abren la Semana Internacional de Electrificación y Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización ha arrancado este martes en Ifema Madrid con el foco puesto en los retos de acceso a las redes, el almacenamiento energético y "la mejora de la eficiencia", en un encuentro que reúne a más de 800 empresas y que integra las ferias Genera y Matelec.

En concreto, la feria se celebra desde este martes en los pabellones 7, 8, 9 y 10 de Ifema Madrid durante tres jornadas de actividad comercial e intercambio de conocimiento sobre los retos de la transición energética en España.

El encuentro celebra su segunda edición con un programa centrado en el camino que queda por recorrer en la transición energética y las oportunidades que ofrece a las empresas, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La primera jornada ha combinado la actividad comercial con debates sobre el acceso a las redes eléctricas, el almacenamiento, la recarga del vehículo eléctrico y la monetización de la eficiencia energética mediante los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

El acceso y la conexión a la red han centrado parte de los debates del Global Forum, donde se ha analizado "la capacidad disponible y las alternativas para facilitar la conexión de nueva demanda".

Una de las mesas, organizada por Aelec, ha abordado "la escasez de capacidad y la necesidad de gestionar mejor los recursos disponibles".

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica CIDE también ha organizado un debate sobre las conexiones flexibles, en el que ha participado Carla Miranda, representante del IDAE, que ha recordado que la prioridad es "reforzar las redes de transporte, para lo que España prevé una inversión de 17.000 millones de euros hasta 2030".

La permanencia de estas soluciones ha centrado también el debate organizado por Entra en el Global Forum. Sus participantes han planteado que las conexiones flexibles, además de responder a las actuales "limitaciones de capacidad", podrían consolidarse como "una herramienta estable, dado que muchos consumidores no necesitan una conexión firme en todo momento".

La flexibilidad ha protagonizado asimismo parte del debate de Aedive sobre el futuro de la recarga del vehículo eléctrico, en el que se ha destacado "la madurez" alcanzada por esta tecnología y las oportunidades de negocio que abre su extensión a comercios, aparcamientos y otros espacios de uso cotidiano.

DESCARBONIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La rentabilidad de la transición energética ha centrado el debate 'Hojas de ruta frente a la descarbonización', organizado por Anese en el Global Forum y moderado por su director general, Carlos Ballesteros.

"La energía ya no es un coste, es la ventaja que decidirá quién seguirá fabricando en Europa", ha destacado el director de Marketing de Edison Next, Jon Macías quien ha identificado la eficiencia, las energías renovables, la circularidad, la digitalización y la cultura del ahorro como "palancas de competitividad".

Por su parte, el director de Ventas B2B de EDP, Javier Florez, ha presentado distintas opciones para la industria, entre ellas la generación propia, el almacenamiento en baterías, los contratos de compra de electricidad a largo plazo, la movilidad eléctrica y la electrificación del calor de los procesos productivos.

La combinación de estas soluciones debe responder a las necesidades de cada empresa y traducirse en proyectos viables, con inversiones y financiación que permitan ejecutarlos, cuestiones que también han abordado Sergio Adán, de Engie, y Álvaro Colino, de CaixaBank.

El Global Forum ha dedicado asimismo un espacio a Colombia para dar a conocer su modelo de incentivos tributarios a la construcción sostenible, la eficiencia energética y la descarbonización. Entre las principales medidas figuran las deducciones en IVA y renta, que pueden alcanzar "un beneficio fiscal conjunto del 36% en inversiones que cumplen los requisitos establecidos, además de la exención de aranceles para importaciones elegibles y la depreciación acelerada".

ALMACENAMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO

El ahorro energético y su aprovechamiento económico han tenido continuidad en el Foro CAE, cuya primera jornada, impulsada por AMI, ANESE y A3E, ha abordado la aplicación de los Certificados de Ahorro Energético en el sector público.

La intervención del subdirector general de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Llerena, ha dado paso a debates sobre el papel de este instrumento y las buenas prácticas en las licitaciones públicas, además de una sesión vespertina de casos de éxito.

Por su parte, UNEF ha dedicado la mañana del Foro Genera Solar al almacenamiento y a la gestión de activos renovables. Su director general, José Donoso, ha subrayado que "ahora es más importante que nunca saber generar el máximo valor a ese kWh producido".

Los expertos han analizado cómo optimizar la participación de las baterías en los mercados eléctricos y compatibilizar su rentabilidad con las condiciones de financiación, las garantías y la seguridad de las instalaciones.

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE JÓVENES INSTALADORES

El espacio 'El Mundo del Instalador', dedicado a debates y actividades de Fenie en Matelec, ha quedado inaugurado en el pabellón 7 con la presentación del XIX Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores, que reúne a 47 participantes de toda España, una cifra récord y con una presencia femenina creciente.

Durante la apertura, el secretario general de Fenie, Jesús Román, ha destacado la trayectoria del certamen y su capacidad para "reunir talento joven, despertar vocaciones y acercar la formación a la realidad de las empresas instaladoras". El comité organizador también ha reconocido el esfuerzo de todos los finalistas para alcanzar esta fase nacional.

Los participantes deberán demostrar sus conocimientos y destrezas mediante pruebas teóricas y prácticas en una competición que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre y que culminará en la última jornada de la feria con la entrega de premios. El ganador recibirá 2.500 euros.

PRESENTACIÓN DE UPM MOTOSTUDENT

Matelec ha acogido también la presentación de UPM MotoStudent Electric, un proyecto de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar una motocicleta eléctrica de competición. El equipo se proclamó campeón de la fase dinámica (MS2) de MotoStudent en 2025, celebrada en MotorLand Aragón, y consiguió la vuelta rápida en carrera.

La iniciativa acerca a los estudiantes al diseño, la fabricación y la aplicación de tecnologías de movilidad eléctrica en condiciones de competición.

La necesidad de atraer talento ha quedado patente también en el Foro Electrificación, donde el encuentro 'Seis voces, del aula a la obra', organizado por Fevymar, ha reunido los testimonios de seis jóvenes profesionales de la instalación. Durante la sesión se han destacado las posibilidades creativas y de desarrollo profesional que ofrece el sector.

JORNADAS TÉCNICAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES NORTE

La programación de esta primera jornada se ha extendido también al Centro de Convenciones Norte, con encuentros sobre distintas tecnologías y soluciones para avanzar en la transición energética.

En este espacio se han celebrado las jornadas de cogeneración de Acogen y Cogen, las sesiones técnicas de la Asociación Empresarial Eólica y el encuentro de Asealen sobre el nuevo marco para el almacenamiento.

También han compartido protagonismo la jornada de A3E dedicada a la flexibilidad de la demanda y los nuevos mercados eléctricos, una sesión de Ciemat y Protermosolar sobre la aportación de la energía termosolar a la seguridad del sistema eléctrico y la descarbonización industrial, y el encuentro del ICOG sobre el desarrollo de la geotermia en España.