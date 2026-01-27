La reina Letizia recibe en Zarzuela al equipo directivo de la Mercedes-Benz Fashion Week por su 40º aniversario

Su Majestad la Reina recibe en audiencia a los diseñadores de la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid - IFEMA

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha recibido este martes en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a una representación del equipo directivo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, así como de los diseñadores que formarán parte de la próxima edición de la pasarela, con motivo de la celebración, el pasado año, del 40º aniversario de la principal plataforma de moda de autor del país.

Según ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado, durante el encuentro se ha abordado la evolución reciente de la pasarela en relación con la industria de la moda en España, así como los ejes estratégicos que conforman la nueva estrategia del evento, el talento, la sostenibilidad, la artesanía, el foco en la industria y la internacionalización, además de los principales retos y oportunidades del sector en un contexto marcado por "la transformación digital y la sostenibilidad".

La cita ha servido también para poner en valor "el compromiso" de Ifema Madrid con el desarrollo del ecosistema creativo, favoreciendo "la visibilidad de los diseñadores españoles" en mercados estratégicos y contribuyendo "al fortalecimiento de la marca España en el ámbito de la moda".