Salón Look 2019 organiza el I Congreso Iberoamericano de Imagen Personal

Publicado 04/10/2019 13:40:25 CET

Salón Look Ifema

Salón Look Ifema IFEMA - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Iberoamericano de Imagen Personal, Salón Look, impulsado por Ifema, transcurrirá en la jornada del 18 de octubre, con temas como 'La Imagen personal a nivel nacional e internacional', 'Visajismo, Belleza y Comunicación', '¡Haz tu mejor marca!'.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, estará impartido por los expertos Beth Borés , presidenta en España y fundadora y directora de ACC Imagen personal y Corporativa, miembro del Comité de Expertos de Womenalia y del IESE International Women in Leadership Lounge, y Gonzalo Zarauza, técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, experto universitario en Imagen Personal y Comunicación, peluquero y formador-y avalado por la Asociación Internacional de Consultores en Imagen (AICI).

El I Congreso Iberoamericano de Imagen Personal se celebrará en el Aula y Village del pabellón 12, de 10 a 17 horas, y será inaugurado por Julia González en la dirección de Salón Look, Beth Borés presidenta de AICI y Gonzalo Zarauza, Asesor de Imagen.

Entre los temas que se tratará destacan, 'La Imagen personal a nivel nacional e internacional'; 'Visajismo, Belleza y Comunicación'; '¡Haz tu mejor marca!'; 'Cuestiónate para sacar lo mejor de ti'; 'Moda versus Imagen'; 'Evolución de la indumentaria masculina', y 'El arte del Protocolo y el saber estar. Paloma Lago, modelo y presentadora, conducirá y moderará el acto durante toda la jornada'.

Durante las paradas de café y el almuerzo se realizarán asesorías de estilo personalizadas a todos los asistentes. Las experiencias de color estarán a cargo de Carie Mercier Lafond; estación de estilo y morfología a cargo de María Uranga; estación de cuellos y corbatas, a cargo de Bere Casillas; y Visagismos con Montse Puig.

El precio del congreso será de 100 euros, tanto para inscripciones on line como en taquilla. El coste de la entrada incluye la asistencia a todas las jornadas del congreso, almuerzo, entrada a Salón Look, diploma acreditativo de participación y parking. Existen precios especiales para colectivos y asociaciones.

Salón Look 2019 cuenta con más de 400 empresas expositoras directas y de 1.300 marcas nacionales e internacionales. Las mejores marcas volverán a verse durante 3 días en Madrid, convirtiendo a Salón Look en un instrumento imprescindible al servicio del canal comercializador. Además, Salón Look se ratifica como uno de los líderes "más relevantes del circuito europeo".