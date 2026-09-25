La Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid volverá a reunir al sector del 3 al 6 de febrero de 2027

La II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 - IFEMA MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La II Semana del Mueble de la Comunidad se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, con el objetivo de impulsar el comercio del mueble y la decoración y reforzar la posición de la región como referente en diseño, fabricación, distribución y comercio especializado.

La iniciativa, organizada por Ifema Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, contará en esta segunda edición con la incorporación del Ayuntamiento de Las Rozas y próximamente con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (COCIM), además del apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid.

Así lo ha trasladado Ifema en un comunicado, en el que indica que, tras la primera edición, la Semana del Mueble volverá a reunir al sector coincidiendo con Intergift, que se celebrará en el recinto ferial madrileño entre el 3 y el 6 de febrero de 2027.

Durante esos días, el estand de la iniciativa acogerá experiencias relacionadas con la ambientación del hogar, así como talleres dirigidos al público profesional y ponencias sobre la situación de la industria y las principales tendencias del sector.

La programación se extenderá también a las tiendas especializadas de la Comunidad de Madrid, que desarrollarán una agenda propia con iniciativas destinadas a dinamizar el comercio en distintos puntos de la región.

Los establecimientos participantes organizarán talleres prácticos, eventos experienciales, presentaciones de productos y promociones especiales para atraer visitantes, impulsar las ventas y reforzar la relación entre los comercios y los consumidores.