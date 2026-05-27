SIMO EDUCACIÓN convoca los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación ha convocado la XIV edición de los Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, una iniciativa para visibilizar proyectos "transformadores" impulsados por docentes, centros y equipos directivos.

El plazo de participación permanecerá abierto hasta el 15 de julio. La convocatoria se enmarca en la XII edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre, bajo el lema 'Liderazgo directivo para la transformación educativa'.

Las experiencias seleccionadas tendrán la oportunidad de presentarse en la próxima edición de Simo Educación, principal punto de encuentro del sector, que reunirá en un mismo espacio a los perfiles que toman decisiones en los centros, las soluciones que se implantan y las prácticas que están marcando su evolución, ha detallado el consorcio en un comunicado.

Los proyectos serán evaluados por un jurado de expertos del ámbito educativo, que valorará aspectos como la mejora de la calidad educativa, la atención a la diversidad, la igualdad, la sostenibilidad, la evidencia de resultados y la posibilidad de replicar las experiencias en otros contextos.

Los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras contemplan diez categorías que abarcan los principales ámbitos de transformación educativa, desde el liderazgo en los centros hasta la innovación pedagógica y la aplicación de la tecnología, incluyendo áreas como STEAM, gamificación, educación emocional, inclusión, sostenibilidad o inteligencia artificial.

En este sentido, las categorías son: Mejor Proyecto de Dirección de Centro, Mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria, Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato, Mejor Experiencia Innovadora Educación Superior (FP, Universidad), Mejor Experiencia STEAM, Mejor Experiencia de Gamificación, Mejor Experiencia de Educación Emocional, Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad, Mejor Experiencia de Sostenibilidad y Mejor Experiencia Educativa de Inteligencia Artificial.

Tras el cierre de la convocatoria, se seleccionarán 35 experiencias innovadoras que se presentarán del 11 al 13 de noviembre en Simo Educación 2026. Estas iniciativas contarán con apoyo para su participación en la feria y dispondrán de un espacio para compartir sus proyectos con la comunidad educativa, además de visibilidad a través de los canales de comunicación del evento.

De entre las propuestas seleccionadas, diez serán reconocidas como las más destacadas de la edición, recibiendo un diploma acreditativo y el sello distintivo de los premios, que certifica su "carácter innovador".