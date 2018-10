Ulises Mérida, Hannibal Laguna y García Madrid exhibirán sus creaciones nupciales en '1001 Bodas'

Publicado 18/10/2018 15:25:18 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diseñadores Ulises Mérida, Isabel Núñez, García Madrid y Leyre Valiente son algunos de los creadores presentes por primera vez el salón '1001 Bodas', donde exhibirán algunas de sus creaciones nupciales. Asimismo, Hannibal Laguna volverá a vestir la Plaza de las Novias de la feria, con una exposición de sus creaciones.

La participación de estos diseñadores se suma a las más de 70 firmas de moda nupcial para novia, novio, fiesta, ceremonia y complementos que exhibirán sus colecciones y novedades, ha informado Ifema en un comunicado.

Solo con una visita, los novios tendrán a su alcance todas las propuestas --desde las más tradicionales a las más innovadoras--, para elegir las que más se ajustan a sus gustos, en un espacio de fácil recorrido -el pabellón 4 de Feria de Madrid-. Asimismo, podrán recibir información sobre los servicios y productos en promoción, así como de las distintas ofertas especiales que las empresas participantes lanzan para las contrataciones en feria.

Además, podrán participar en un completo programa de actividades paralelas de acceso libre con la entrada a la feria, como talleres DIY-hazlo tú mismo- y de baile; demostraciones de perros como invitados VIP en la boda; desfiles de moda nupcial; sesiones de magia y violín eléctrico o incluso conocer -y así evitar- los cinco errores más comunes en las bodas.

WORKSHOP PARA PREPAR LA BODA

Por otra parte, esta edición de la feria presenta como novedad el primer workshop 'Preparando el día B', organizado por '1001Bodas', 'Wedding Style & Verdeagua', que se celebrará el día 19 a las 17 horas en el mismo pabellón 4 donde se desarrollará la feria.

En este taller, de hora y media de duración, participarán la firma de moda nupcial Alicia Rueda, que junto a la firma de joyas Verdeagua, de calzado Fígara Shoes y una estilista de Wedding Style hablarán de la elección del vestido y los complementos con una modelo presente.

Además de conocer las nuevas tendencias y creaciones de estas firmas en los stands del salón, los visitantes de 1001 Bodas podrán asistir gratuitamente a los desfiles diarios de trajes de novia y novio en la pasarela situada en el mismo pabellón del salón.

Protocolo, Félix Ramiro, Pasarella by Félix Ramiro, LunasdBoda by Maggie Sottero, Rebeca Ingram, Sottero and Midgley, Vertize Gala y María Salas son las marcas participantes en los desfiles de esta edición. Asimismo, en el desfile del viernes, a las 18 horas, junto a estas firmas se ha programado un desfile nupcial, en el que mostrarán sus creaciones once marcas de moda Adlib, de Ibiza.

ÁREA LGTB

Esta convocatoria de 1001 Bodas volverá a incluir, como en los últimos años, el área 1001 Bodas LGTB. Un espacio expositivo específico, integrado en el conjunto de la oferta del salón, abierto a todo el público de la feria en torno al que se reunirán una selección de expositores especialistas en el segmento de bodas LGTBI.

La 20 edición de 1001 Bodas contará entre sus participantes con caras conocidas, vinculados de una u otra manera al sector nupcial. Este es el caso del escritor Boris Izaguirre, quien acudirá el viernes 19 a las 17.30 horas a la pasarela de este salón para presentar un adelanto de su nuevo programa de televisión '¡Sí, quiero ese vestido!', que se estrenará en DKISS este otoño.

También estará presente en '1001 Bodas' Samantha Vallejo-Nágera con su empresa de catering Samantha de España. La chef participa en esta feria promocionando De Natura Pedraza y Dehesa de Valbueno, las dos fincas para celebraciones situadas en Segovia y Guadalajara, respectivamente, en las que sirve su catering.

La aerolínea española Iberia acude a 1001 Bodas para promocionar su Clase Turista Premium, que ofrece "más comodidad, más espacio, más libertad, embarque preferente, pantallas de 12 pulgadas de estrenos".

Por otra parte, como es habitual, en esta edición de 1001 Bodas, los asistentes podrán participar gratuitamente en el sorteo de un viaje Vuelta al Mundo para dos personas, solo con visitar la feria y rellenar la papeleta que recibirán al adquirir la entrada al salón.

También se podrán vivir singulares experiencias mientras se visita la feria en busca de las mejores propuestas para su boda. Un ejemplo de ello es la nueva Happy Zone de 1001 Bodas, un área de descanso para visitantes construida por Sassotsound, situada al fondo del pabellón.