World Fresh Forum mostrará oportunidades del sector hortofrutícola en México, Malasia y China

El World Fresh Forum, que se celebrará en el marco de Fruit Attraction, mostrará las oportunidades de negocio y los retos comerciales que existen en los países importadores invitados en esta edición, México y Malasia, a los que se suma además China.

Organizado por el ICEX España Exportación e Inversiones, Ifema Madrid y FEPEX, el Foro acogerá un total de tres sesiones los días 22 --México--, 23 --Malasia-- y 24 de septiembre --China--, a través de Zoom, ha informado la institución ferial en un comunicado.

Así, arrancará el día 22 con una sesión dedicada a México, un país netamente exportador de frutas y hortalizas, situándose entre los principales exportadores a nivel mundial. En 2024, sus exportaciones hortofrutícolas superaron los 20,2521 millones de dólares americanos, siendo el país líder de exportación de frutas en América Latina.

Destaca por su fuerte presencia en el mercado internacional con productos como aguacates, fresas, limones, mangos y uvas. Este liderazgo se ve favorecido, por su proximidad a Estados Unidos, su principal destino comercial, con una fuerte demanda, que acapara el 95% de las exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas.

En cuanto a las importaciones de productos vegetales, tuvo en 2024 como principales suministradores a Estados Unidos, Brasil, Canadá, Perú y China.

A pesar de su clara vocación exportadora, el mercado hortofrutícola de México también presenta ciertas oportunidades debido a la creciente demanda interna de frutas y hortalizas en el país, impulsada por factores como una mayor conciencia sobre salud y nutrición, y un aumento de los ingresos disponibles en gran parte de la población.

Esta tendencia puede favorecer la entrada de nuevos productos, en especial de aquellos que no compiten directamente con la producción nacional y que pueden ofrecer un valor diferencial.

España es también un importante exportador mundial de frutas y hortalizas. Sin embargo, México no es un mercado relevante para las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, que en 2024 solo representaron un 0,07% de las exportaciones de los capítulos 07 y 08 del Taric.

Estas exportaciones se concentran en la partida 071090 Mezclas de hortalizas, con una evolución positiva en los últimos años, y la partida 080940 ciruelas. La renegociación en 2023 entre España y México del Plan de Trabajo para la exportación de cítricos abre una nueva oportunidad para determinados cítricos en México.

Por otro lado, la modernización del Acuerdo Global UE-México, cuya ratificación se espera tenga lugar en los próximos meses, puede contribuir positivamente a la facilitación del acceso a ambos mercados, tanto desde un punto de vista arancelario como no arancelario.

Así, aunque México es un mercado atractivo, por su potencial crecimiento en la demanda de frutas y hortalizas, las oportunidades de negocio deben ser analizadas cuidadosamente, identificando aquellos productos donde España puede aportar una oferta distintiva, que no compita con la producción nacional mexicana.