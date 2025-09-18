World Fresh Forum mostrará las oportunidades del sector hortofrutícula en Malasia el próximo día 23

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El World Fresh Forum, que se celebrará en el marco de Fruit Attraction, mostrará las oportunidades de negocio y los retos comerciales que existen en los países importadores invitados en esta edición, México y Malasia, a los que se suma además China.

Organizado por el ICEX España Exportación e Inversiones, Ifema Madrid y FEPEX, el Foro acogerá una sesión dedicada a Malasia el próximo día 23, a través de Zoom, ha informado la institución ferial en un comunicado.

El mercado hortofrutícola de Malasia presenta grandes oportunidades dada la alta dependencia de las importaciones en algunos productos, especialmente las frutas no tropicales, y las buenas perspectivas de crecimiento. Entre frutas y verduras se importan 2,9 millones de toneladas anuales al año.

Al mismo tiempo, se trata de un mercado con mucha competencia, con China como origen mayoritario, que ha ido ganando cuota de mercado a lo largo de los últimos años.

El subsector de la fruta es el que presenta más opciones. En 2024 las importaciones de fruta de Malasia ascendieron a 962 millones de euros. El crecimiento anual desde 2020 ha sido del 8,1% y se espera que esta tendencia se mantenga los próximos años gracias al aumento de la demanda por parte de la población.

De manera más detallada, lo que más se importa son productos cítricos (22,4%), manzanas (15,8%) y, en tercer lugar, uvas (12,5%). El crecimiento experimentado en 2024 de las importaciones de estos productos ha sido del 20%, -1% y 8% respectivamente.

El subsector de las verduras, aunque de mayor tamaño en cuanto a importaciones, presenta más retos para las empresas españolas. En 2024 se importaron 1.200 millones de euros de verduras.

La participación de las empresas españolas es inferior a la de las frutas, destacando las trufas y las setas con una participación del 25% de nuestras exportaciones a Malasia. De las primeras, España es el segundo socio comercial de Malasia por detrás de Italia.