21 Distritos reúne este otoño más de 50 propuestas gratuitas de música, teatro, circo y danza

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en la presentación de la programación de otoño de 21 DISTRITOS - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 21 Distritos reunirá este otoño más de 50 propuestas culturales gratuitas de música, teatro, circo, danza y títeres que se desarrollarán en diferentes espacios de Madrid entre el 18 de septiembre y el 12 de diciembre.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de presentar este martes la programación en el Centro Cultural Casa de Vacas.

La nueva temporada contará con compañías y artistas nacionales e internacionales como Israel Galván, Eduardo Guerrero, Mucha Muchacha, La Bomba de Tiempo, Laila Tafur, Fulu Miziki, NEXCYIA, Cápsula Cultura, Raquel Vega, Julián Olivares, EDE y Galaxias Creativas.

Todas las actividades serán de acceso gratuito y tendrán lugar en centros culturales, bibliotecas, centros de mayores, espacios no convencionales y enclaves al aire libre. La programación, según destaca el Ayuntamiento en un comunicado, también llegará a lugares emblemáticos de la capital como el Templo de Debod, el Faro de Moncloa y el parque del Capricho.

Durante su intervención, Rivera de la Cruz ha destacado que, después de "casi seis años y más de 1.000 actividades", 21 Distritos se ha convertido en "una de las mejores expresiones" de la política cultural del Ayuntamiento.

"Una cultura que sale de los grandes escenarios, llega a los barrios y busca a nuevos públicos", ha señalado la delegada, quien ha subrayado que la nueva temporada vuelve a apostar por "una programación de calidad, gratuita y para todos", en la que conviven artistas nacionales e internacionales y propuestas relacionadas con la diversidad, la inclusión y la participación.

La presentación ha contado con la participación del bailaor Eduardo Guerrero, que actuará el próximo 24 de octubre en el Templo de Debod con su espectáculo 'Guerrero'. También ha intervenido AntonashPiano, un joven artista de 12 años que ha ofrecido un preludio del recital que presentará el 13 de noviembre en el Centro Cultural Galileo, en Chamberí.

ISRAEL GALVÁN ABRE LA PROGRAMACIÓN

La temporada comenzará este viernes, a las 20 horas en el Templo de Debod con 'SOLO', la pieza de Israel Galván que lleva el flamenco a una expresión libre y personal.

La programación continuará el sábado, a las 18 horas, en la Casa de la Panadería, con 'Al pan, pan'. La actividad se desarrollará en colaboración con la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC).

Ese mismo día, a las 19.20 horas, la calle de Guareña, en Latina, recibirá 'Carrusel ambulante', un espectáculo itinerante de la compañía Tiritirantes que transformará el espacio público en una fiesta para toda la familia. La actuación se enmarca en la jornada musical y cultural 'Calle 10', organizada por el distrito.

El domingo, a las 20.30 horas, 'Make Me Roll' combinará en Tetuán patinaje, música y cultura 'roller dance'. Al día siguiente, a las 20 horas, el Faro de Moncloa volverá a acoger el ciclo 'Encuentros con Altura'.

En esta ocasión se presentará 'Los amores de Federico García Lorca', una conversación entre Marta González Novo y Juan Vinuesa sobre la vida y la poesía del escritor granadino y las personas que marcaron su trayectoria sentimental.

El jueves 24, a las 17 horas, el Centro Sociocultural Cañada Real, en Vicálvaro, albergará 'tocajugarMADERA', una instalación de juegos tradicionales de madera en gran formato diseñada para disfrutar en familia.

También ese día, a las 18 horas, el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, en Salamanca, acogerá 'Fanzineitor', un taller de autoedición impartido por Ruango y Triza que propone descubrir el fanzine como una herramienta libre, accesible y creativa de expresión.

ASTRONOMÍA, MÚSICA AMBIENT Y CIRCO

El mirador del parque del Cerro del Tío Pío, en Puente de Vallecas, reunirá el sábado 26 dos propuestas para acompañar el atardecer. A partir de las 18.30 horas tendrá lugar una observación astronómica guiada para contemplar el cielo a través del telescopio.

A las 19 horas, el artista franco-estadounidense NEXCYIA debutará en Madrid junto a NONO, de Delicalisten, con una sesión de escucha de música ambient planteada como una experiencia sonora al aire libre.

Ese mismo sábado, también a las 19 horas, el Centro Cultural Paco de Lucía, en Latina, acogerá un encuentro divulgativo y musical con la artista EDE.

El domingo 27, a las 12.30 horas, el parque de la Mar Océana, en Fuencarral-El Pardo, recibirá 'Sueños encantados', un espectáculo de teatro acrobático y circo de la compañía colombiana Tchyminigagua. La propuesta invitará al público familiar a adentrarse en un universo de fantasía, música y emoción.

Las actividades intergeneracionales desarrolladas junto a Cápsula Cultura comenzarán el 29 de septiembre, a las 10.30 horas, con el taller 'Videojuegos para el día a día, ocio digital y bienestar', en el Centro de Mayores Castillo de Uclés, en San Blas-Canillejas.

La actividad permitirá conocer el potencial educativo y social de los videojuegos. Por su parte, 'Imaginar con máquinas' llegará el 30 de septiembre, a las 11 horas, al Centro de Mayores Pablo Casals, también en San Blas-Canillejas, con una propuesta para acercarse de forma creativa y crítica a las posibilidades de la inteligencia artificial.

MULTICULTURAS Y 'ALGO ESTÁ BIEN, ALGO ESTÁ MAL'

La programación incluirá en octubre la cuarta edición de Multiculturas, un festival multidisciplinar que celebrará la diversidad cultural a través de la música, las artes escénicas y las tradiciones de distintos territorios del mundo.

La temporada concluirá en diciembre con la primera edición del festival 'Algo está Bien, Algo está Mal', una jornada dedicada a la diversidad y la accesibilidad que reunirá propuestas de diferentes artistas y colectivos en torno a la discapacidad. La cita incluirá encuentros, talleres, instalaciones y muestras, además de actividades culturales dirigidas a todo tipo de públicos.

21 Distritos es un programa del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid que nació en octubre de 2020 para acercar la cultura a los barrios, apoyar al tejido artístico, fomentar la participación ciudadana y crear nuevas audiencias.

La iniciativa ha superado las 1.000 actividades programadas y ha congregado a más de 250.000 espectadores durante sus casi seis años de trayectoria.