MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -
Hasta 22 conductores se incorporan este miércoles al servicio de EMT Madrid, ha informado el Ayuntamiento de un comunicado, donde han detallado que a lo largo de cinco semanas han pasado por 175 horas de formación intensiva, que han combinado teoría y práctica.
Los nuevos conductores han superado un reconocimiento médico y realizado pruebas reales de conducción, con y sin viajeros, para familiarizarse con el servicio antes de su incorporación definitiva.
Con su llegada, la plantilla de EMT Madrid continúa creciendo. En lo que va de año, ya se han incorporado 140 nuevos conductores, cinco de ellos procedentes de movilidad interna.
En el periodo comprendido entre finales de 2019 y mayo de 2026, la Empresa Municipal de Transportes ha incorporado a 2.292 profesionales a su plantilla de conducción. En 2025 se sumaron 478 conductores, mientras que en 2024 fueron 369 y en 2023 hasta 322.