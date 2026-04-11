Un 59% de los alumnos de Bachillerato escogerá su grado por vocación, frente al 30% que se fijará en salidas profesional

Archivo - Alumnos durante el primer examen de la PAU 2025, en un aula en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se presentan a las Pruebas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes madrileños de Bachillerato ya preparan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con la mirada puesta en lo que les apasiona. Al menos un 59% tiene previsto escoger su grado universitario por vocación, frente a un 30% que se fijará principalmente en las salidas profesionales.

Así lo revelan los datos del Salón de Orientación Universitaria Unitour 2025-2026, celebrado en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026, que analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios.

Ese 59% refleja una tendencia estable respecto al curso anterior, cuando el 60% de los encuestados en la región priorizaba la vocación. Sin embargo, la cifra actual supone una recuperación frente al 52% registrado en el curso 2023-2024.

Por su parte, el 30% se fijará antes en las salidas profesionales que le ofrezca su futuro grado. Este factor se mantiene en niveles similares en los últimos tres años, aunque en 2023-2024 fue levemente superior (34%).

UN 39% QUIERE MONTAR SU NEGOCIO

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el 41% de los jóvenes madrileños prefiere trabajar en la empresa privada, mientras que un 39% tiene previsto montar su propio negocio. Por su parte, un 14% estudiará una oposición para ser funcionario.

El espíritu emprendedor se dispara con respecto al 25% que se registró en el curso 2023-2024. En sentido inverso, el interés por ser funcionario ha experimentado un descenso progresivo, cayendo cinco puntos desde el 19% registrado hace dos años.

Sobre movilidad geográfica, el 65% de los jóvenes madrileños prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad autónoma. Aunque sigue siendo la opción mayoritaria, esta preferencia por la cercanía ha descendido ligeramente frente al 71% que optaba por quedarse en la región hace dos cursos.

En paralelo, un 26% buscará formación en el extranjero, lo que supone un aumento de ocho puntos respecto al 18% de la edición 2023-2024. Solo un 7% se desplazará a otra comunidad autónoma.

INDIFERENCIA ANTE EL DESTINO

Con respecto al lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional, el 28% de los madrileños desea trabajar en su propia provincia o comunidad, mientras que otro 28% planea irse al extranjero.

Por su parte, a un 36% le es indiferente el destino, afirmando que se trasladará allí donde encuentre un trabajo. Esta actitud de indiferencia ha crecido de forma significativa, ya que en el curso 2023-2024 se situaba en el 27%. Por último, el deseo de quedarse cerca de casa ha sufrido una caída notable comparado con el 39% que quería trabajar en la región hace dos años.