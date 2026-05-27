El 92,8% de empresas de la región son familiares, con 1,5 millones de puestos de trabajo y 46% del valor añadido bruto

La presidenta de Adefam, Verónica García Castelo, junto a la directora de la entidad, Marta Beltrán, en la presentación de un informe sobre la empresa familiar en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 92,8% de las empresas de la Comunidad de Madrid son familiares, suponen el 58,9% del empleo --1,5 millones de puestos de trabajo-- y el 46% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la autonomía.

Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam) elaborado por la Sociedad Española de Investigadores de Empresa Familiar (Safer) a partir del informe 'El futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial en 2025' del Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

Ha sido presentado por la presidenta de Adefam, Verónica García Castelo, junto a la directora de la entidad, Marta Beltrán, y el director de Safer, José Carlos Casillas.

En la misma, han destacado cómo la porción de empresas que son familiares en Madrid es incluso, levemente, mayor que en el caso nacional donde se sitúa en un 92,4%, y que su presencia "no ha dejado de crecer".

Concretamente, entre 2015 y 2024, estas empresas han pasado de representar el 85,6% al 92,8% del total de compañías de la Comunidad de Madrid; su contribución al empleo ha crecido del 54,9% al 58,9%, y su aportación al Valor Añadido Bruto, del 39,2% al 46,2%.

En términos absolutos, las 235.000 empresas familiares madrileñas sostienen 1,5 millones de puestos de trabajo y generan más de 1.000 millones de euros de valor añadido para la región.

"Estos datos confirman que su aportación no se limita al crecimiento económico, sino que se traduce también en estabilidad, cohesión territorial y compromiso con el empleo de calidad", destaca Adefam.

PERFIL "PREDOMINANTEMENTE JOVEN"

El perfil de la empresa familiar madrileña es predominantemente joven, ya que casi dos tercios tienen menos de 25 años de vida, con un 18,3% en fase emprendedora y un 47,3% aún en desarrollo. El 32,4% ya puede considerarse consolidada, y solo el 2% supera el medio siglo de trayectoria.

Este último dato sitúa a Madrid por encima de la media nacional, donde las empresas familiares longevas apenas representan el 1,3% del total.

Así, aproximadamente 1 de cada 3 empresas familiares ha superado ya algún relevo generacional, lo que evidencia la importancia de anticipar la sucesión, profesionalizar la gestión y preparar a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de estos proyectos empresariales.

"Este estudio nos permite poner el foco en unas empresas esenciales para el desarrollo económico y social de Madrid. Son compañías que comparten el propósito de perdurar, de generar empleo estable, de impulsar el desarrollo de su entorno y de dejar una huella positiva en la sociedad generación tras generación", ha destacado Castelo.

El estudio revela que, pese a un carácter predominantemente joven y a un menor tamaño, el estudio revela que la empresa familiar madrileña compite en mejores condiciones económicas que la no familiar.

Con una facturación media próxima a los 477.000 euros y unos cinco empleados por empresa -frente a más de dos millones y 13 empleados en las no familiares-, logra sin embargo una rentabilidad económica del 4,2%, superior al 3,1% de las empresas no familiares.

La rentabilidad financiera también ha mejorado de forma sostenida, de manera que el diferencial frente a las no familiares ha pasado de 0,36 puntos en 2014 a 2 puntos en 2024.

En este sentido, las empresas familiares de Madrid presentan un ratio de solvencia de 1,99 frente al 1,74 de las no familiares, y un ratio de liquidez de 1,69 frente a 1,54.

Su nivel de endeudamiento también es inferior --44% frente al 47,3%-- y esta variable ha caído de forma más pronunciada a lo largo de la última década, "lo que las sitúa en mejor posición para resistir entornos de incertidumbre económica y aprovechar oportunidades de inversión".

El estudio también apunta a una mayor carga fiscal relativa. El peso del Impuesto de Sociedades sobre el EBITDA es del 25% en las empresas familiares madrileñas, frente al 16% de las no familiares.

"Un dato que subraya la necesidad de un marco regulatorio estable y previsible que permita a estas empresas seguir invirtiendo y generando empleo y riqueza económica en la región", destaca.

Casi la mitad de las grandes compañías madrileñas --el 48,9% de las que tienen más de 250 asalariados-- son de carácter familiar. En ese segmento, las empresas familiares aportan en torno al 40% del empleo y "algo que demuestra que el modelo puede alcanzar una escala relevante sin perder su esencia familiar ni su compromiso con una forma de hacer empresa orientada al largo plazo".

El estudio también registra una vocación de permanencia por parte de las empresas de carácter familiar en la región. Así, el 68% de estas empresas familiares sigue activo una década después de su creación, frente al 66% de las no familiares. Además, de las que seguían ejerciendo su actividad en 2024, el 93,6% mantenía su carácter familiar.

Y al contrario de lo que podría suponerse, no solo hay empresas familiares que dejan de serlo con el tiempo. De este modo, el 36% de las que en 2015 eran no familiares habían pasado a serlo en 2025, principalmente por concentración de la propiedad en una misma familia.

Su presencia es además transversal a los diferentes sectores de actividad. El 94,6% de las empresas del comercio madrileño son familiares, el 93,4% en construcción y el 92,1% en industria manufacturera, siendo las tres actividades clave dentro de la región.

Además, en otros nueve sectores más del 95% de las compañías tienen carácter familiar, lo que convierte a este modelo de empresa familiar en un actor decisivo dentro del tejido productivo de la Comunidad de Madrid.

XIX CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR EN OCTUBRE

Madrid será esta ciudad la que acogerá este año la XIX edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar del 4 al 6 de octubre.

El encuentro reunirá a representantes de empresas familiares de toda España y convertirá a Madrid en el escenario desde el que impulsar una agenda orientada a la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la empresa familiar en el conjunto del país.