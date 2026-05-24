Academia de San Fernando plantea acciones judiciales por el estado del acceso original del Observatorio de Madrid

Archivo - El Real Observatorio Astronómico de Madrid, a 28 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) ha elevado el nivel de advertencia sobre el estado del cuerpo original de escaleras del Real Observatorio de Madrid, y ha planteado la posibilidad de ejercer acciones judiciales ante un posible "expolio por omisión" de las administraciones responsables.

En un informe fechado el 13 de abril de 2026 y posteriormente refrendado por el Pleno de la institución el 20 de abril, la Academia insiste en la situación crítica de este elemento diseñado por Juan de Villanueva entre 1790 y 1808, actualmente "sepultado bajo tierras y escombros".

El documento da continuidad así a una serie de informes iniciados en 2023, en los que la institución viene denunciando el estado del acceso histórico del conjunto monumental y su "flagrante peligro de destrucción o deterioro irreversible", a pesar de su protección como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento desde 1995.

En su informe, la Comisión sostiene que el cuerpo de escaleras, utilizadas durante más de un siglo como acceso principal al inmueble, forma parte "consustancial" del edificio original concebido por Villanueva entre 1790 y 1808 y que su desaparición bajo toneladas de tierra vulnera la legislación patrimonial vigente. Por ello, reclama que se acometan "con urgencia" las obras necesarias para "desenterrar y restaurar" el acceso monumental.

La institución académica invoca expresamente el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que define como expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro los valores de un bien patrimonial. Asimismo, recuerda el artículo 46 de la Constitución Española y el artículo 323 del Código Penal, que contempla penas de prisión y multas por daños al patrimonio histórico.

La Comisión señala directamente a la inacción del Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura como responsables de la situación actual, y sostiene que la falta de intervención "pone en peligro de pérdida, destrucción o deterioro irreversible" los valores históricos, artísticos y culturales del conjunto.

UNA SITUACIÓN "INTOLERABLE"

Fue en 2023 cuando la Academia emitió un primer informe sobre la idoneidad del proyecto de actuación paisajística en el jardín de la ladera de la calle Alfonso XII del Observatorio de Madrid, encargado por el Observatorio Nacional al arquitecto Israel Alba Ramis.

Entonces, la Comisión consideró "totalmente sorprendente e inadmisible" que no se priorizara la recuperación de la escalera original de Villanueva y criticó especialmente la construcción de una plataforma-mirador, al entender que competiría visualmente con el acceso histórico y alteraría la contemplación del edificio desde la ciudad.

En su informe de enero de 2024, la Comisión insistía en calificar el soterramiento del cuerpo de escaleras como una situación "intolerable" y subrayaba que se trataba de un elemento "consustancial" al proyecto original del observatorio, concebido como parte inseparable del conjunto arquitectónico.

Aquel texto reconstruía además el valor histórico y arquitectónico del elemento desaparecido mediante documentación histórica, grabados y planos antiguos. La Academia recordaba que Villanueva concibió el Observatorio junto a una "decente y bien decorada entrada" integrada sobre los Altos de San Blas.

Según el documento, el cuerpo de escaleras consistía en una estructura de fuertes muros de granito y ladrillo que conectaba el nivel inferior del terreno con la plataforma circular sobre la que se asentó el Observatorio, fundado por iniciativa de Carlos III, aunque su decreto de constitución data de 1790, reinando ya Carlos IV.

La Comisión citaba además diversas representaciones históricas del conjunto, entre ellas dibujos de Isidro Velázquez de 1797 y grabados publicados por José María Avrial en 1835, que muestran la escalera.

La Academia insistía en que el cuerpo de escaleras, enterrado desde antes de 1939, continúa "perfectamente localizado y entero, por dentro y por fuera", por lo que consideraba viable su recuperación. Asimismo, defendía que la restauración permitiría devolver "la integridad original" a uno de los principales ejemplos de arquitectura neoclásica española.

En un segundo informe, fechado en febrero de 2024, la Comisión reprochó que, pese a que el Plan Especial del conjunto aprobado en 2001 contemplaba la recuperación de la escalera, durante las dos últimas décadas se acometieran otras actuaciones en el recinto sin abordar esa intervención prioritaria. En ese sentido, la Comisión lamentó que, tras "diecisiete años" de análisis, la iniciativa más reciente fuese una "plataforma-mirador".

El texto publicado ahora, en 2026, supone un paso más de la Academia, que deja abierta la posibilidad de acudir a los tribunales para exigir la recuperación de este acceso histórico diseñado por Villanueva.