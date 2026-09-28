Un acertante de Madrid se lleva un premio de dos millones de euros del sorteo de la Bonoloto

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Bonoloto celebrado este lunes, 28 de septiembre, ha dejado un premio de 2.025.965,95 euros en Madrid.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 146, situado en Bravo Murillo, 199.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 31, 21, 29, 12, 25 y 10. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.528.100 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 48.410 de Logroño, en el nº51.335 de Málaga y en la Administración de Loterías nº3 de Adeje Casco - Adeje (Santa Cruz de Tenerife).