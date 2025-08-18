Activada la situación operativa 1 del INFOMA en un incendio de pasto junto al vertedero de Colmenar Viejo

En estos momentos trabajan un total de 19 dotaciones

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de pasto y arbolado declarado en la tarde de este lunes junto al vertedero del municipio de Colmenar Viejo ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad.

Según ha informado Emergencias 112 Madrid a Europa Press, el primer aviso se ha recibido a las 16.55 horas. Este fuego se encuentra además cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro. En estos momentos no hay constancia de afecciones al tráfico ferroviario.

El recinto ferial de Tres Cantos acogerá el despliegue del Puesto de Mando Avanzado, que ya se encuentra operativo. En el lugar se encuentran trabajando un total de 19 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid así como de brigadas forestales y agentes forestales. En concreto, sobre el terreno se encuentran 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 medios terrestres.