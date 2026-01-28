Activada la situación 1 del Plan de Inclemencias al nevar "con intensidad" en la zona norte y oeste

Nieve en Manzanares El Real, (foto recurso). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha activado la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales, al estar nevando "con intensidad" en la zona norte y oeste de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado Emergencias 112 a través de sus redes sociales, de ello se ha informado ya a ayuntamientos y organismos implicados. Desde las 8 horas, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de montaña.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta avisos amarillos por fuerte rachas de viento y nevadas en diversos puntos de la autonomía.