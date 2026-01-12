La actividad turística en la Comunidad aumenta su impacto económico hasta los 28.569 millones, el 8,7% del PIB

Archivo - Varios turistas en el centro de la ciudad, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La actividad turística en la Comunidad de Madrid ha aumentado su impacto económico en 2025 hasta los 28.569 millones de euros, un 7% más que los datos del año pasado y alcanzando por primera vez el 8,7% del PIB regional.

Son las principales conclusiones del estudio de Impacto Económico del Turismo sobre la Economía y el Empleo (Impactur), elaborado por el Gobierno regional en colaboración con Exceltur, y presentado este lunes por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, y el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Óscar Perelli.

"El turismo en Madrid genera un empleo estable con una baja tasa de temporalidad y una alta presencia de contratos fijos, lo que se traduce en mejores condiciones laborales y en mayor seguridad para los trabajadores. Se trata de un crecimiento que se produce en el conjunto de la Comunidad de Madrid, reforzando un modelo de desarrollo mucho más allá de la capital", ha destacado De Paco en la presentado, que se ha realizado en Forbes House.

Los 28.569 millones de actividad económica generada por el turismo en la región igualan las de comunidades del litoral del tamaño de Andalucía (28.600 millones, según la Junta de Andalucía en 2024) y supera la generación de actividad de los grandes destinos insulares (Baleares y Canarias, con 21.000 millones).

Las claves del incremento son principalmente el aumento del 9,6% en el consumo de los extranjeros y el dinamismo de la inversión (+6,9%), sumado a un avance más moderado del gasto público (+4%) y del consumo de los nacionales (+2,7%).

Este crecimiento confirma una tendencia hacia la normalización de los ritmos de expansión del sector tras los incrementos excepcionales del 13,2% en 2024 y 21,5% en 2023, en un contexto marcado por retos geoeconómicos y la evolución de algunos mercados europeos.

MÁS DE 300.000 EMPLEOS

Por otro lado, el estudio analiza, a partir de los datos de 2024, el impacto de la actividad sobre factores como el empleo, constatando la generación de 317.537 en 2024, máximo histórico, con un crecimiento del 9,8%.

El sector turístico, que representa el 8,3% del total de ocupados en la región, ha crecido casi un punto más respecto a 2019 (7,4%), encima de los niveles de 2019, favorecido por la creación de nuevas empresas: compañías de alojamiento (+9%); actividades artísticas y de ocio (+10,9%); transporte aéreo (+18,6%), y alquiler de vehículos (+47,8%) entre 2019 y 2024.

Así, de 2019 a 2024, el 16,6% de todo el empleo creado se debe al dinamismo de este sector, tanto por el mayor número de empresas turísticas como por los requerimientos de personal de propuestas de mayor valor añadido. Por otro lado, los ingresos fiscales derivados de la actividad ascendieron a 9.972 millones de euros en 2024.

Esta contribución fiscal asociada al IVA, los impuestos especiales, el impuesto sobre sociedades, el IRPF de los trabajadores turísticos y los impuestos locales alcanzaron una magnitud en 2024 asimilable al 98,3% del total del gasto sanitario en la región (10.142 millones de euros), más del 100% de los 6.419 millones de euros de gasto en educación o cuatro veces el Presupuesto dedicado a servicios de asistencia social.

Según el informe, por cada 100 euros de gasto turístico en las actividades en las que disfrutan su estancia los turistas se generan 53,3 euros en otras empresas de sectores muy diversos. Esta realidad se traslada también al empleo, de manera que por cada 100 puestos de trabajo creados por el turismo directamente, se generan 48,1 de forma indirecta.

CRECIMIENTO "EQUILIBRADO"

El estudio concluye que Madrid mantiene un modelo de crecimiento equilibrado, con una presión de 3,3 turistas por cada 100 residentes, muy por debajo de la media nacional (7,3). Aunque la capital concentra buena parte de la actividad, el turismo dinamiza casi la totalidad la región, ya que 156 de los 179 municipios (87,2%) disponen de oferta de alojamiento. En casi el 18% de los casos, genera más del 10% del empleo local.

En 2024, la Comunidad recibió a 16,5 millones de turistas, de los que 8,8 millones eran internacionales, y el gasto turístico total ascendió a 19.595 millones de euros, un 17,5% más que en el año anterior.

"El turismo en Madrid está perfectamente ordenado y no ha supuesto nunca un problema. Demonizar el turismo es una estrategia muy equivocada porque redunda directamente en el bienestar del ciudadano y en la economía del ciudadano y en el empleo", ha concluido el consejero.