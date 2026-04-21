Un acusado de dejar parapléjico a un hombre declara que el arma se disparó sin querer en un forcejeo

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de dejar parapléjico y en silla de ruedas a un hombre ha declarado en el juicio que el arma se disparó en el transcurso de un forcejeo sin intención y en defensa propia ante un asalto violento a su vivienda en Ciempozuelos.

Los hechos se produjeron en julio de 2023 durante un allanamiento en casa de la víctima, quien recibió hasta seis disparos por parte del agresor. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid se sienta la víctima y otras dos personas.

La defensa sostiene que su cliente actuó bajo la eximente de una legítima defensa, si bien el propio acusado asegura que el arma se disparó sin querer. Frente a ello, el herido asegura que no fue así y que accedieron a su casa con una maleta y cintas con la intención de atacarle.

En sus informes finales, la fiscal considera que los hechos están acreditados ante las versiones contradictorias de los tres procesados, basándose sobre todo en los informes periciales que muestran cómo ocurrieron los hechos conforme a los vestigios recogidos en las inspecciones oculares.

La fiscal ha aludido a los informes de restos de residuos de pólvora localizados en la mano del autor del intento de homicidio y en los que determinaron los posicionamientos de tirador y víctima. También sostiene que los conflictos previos y las amenazas que sufrió Carlos, el herido, refuerzan su versión.

La fiscal se opone además a que concurra una eximente de defensa propia al considerar que no se dan los tres elementos que exige la ley para que se de esta infracción penal.

La víctima, que logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica, sufrió lesiones de extrema gravedad que le han obligado a desplazarse en silla de ruedas de forma permanente.

Se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y un delito leve de ocupación de inmueble.

La Fiscalía reclama que C. A. R., el hombre que efectuó los disparos, indemnice a la víctima con más de 500.000 euros por lesiones, secuelas, daños morales y perjuicios económicos, cantidad que podría incrementarse en función de los gastos futuros derivados de su situación médica.

En la primera sesión las partes han expuesto sus alegatos previos al jurado popular. La abogada del principal acusado ha explicado que en su cliente concurre una eximente completa de legítima defensa, ya que fue abordado de forma violenta en su vivienda por los otros dos encausados y sufrió amenazas previas a los hechos.

Además, la fiscal considera que concurre en el autor material de los disparos las atenuantes de confesión y de adicción a las drogas. Según ha expuesto, avisó a la Guardia Civil que había disparado a una persona, por lo que los equipos de emergencias se trasladaron a la vivienda.

Los procesados se conocieron en los calabozos tras ser detenidos en una redada policial por tráfico de drogas. Una vez que quedaron en libertad, se produjo el incidente tras asaltar dos de ellos a la víctima en su casa.

Según la defensa, la víctima llevaba una pistola y durante un forcejeo se efectuaron disparos. "No había intención deliberada de causar la muerte", ha aseverado.

Según el fiscal, el 11 de julio de 2023, sobre las 18:30 horas, H. M. M. S. y S. U. R. B. acudieron al domicilio donde residía C. A. R. Tras llamar a la puerta, accedieron a la vivienda por la fuerza, pese a la oposición del morador.

Una vez en el interior, S. U. R. B. sujetó a C. A. R. por el cuello mientras H. M. M. S. le encañonaba con un arma de fuego. En el transcurso del forcejeo, C. A. R. logró hacerse con el arma y efectuó hasta cinco disparos contra H. M. M. S., alcanzándole uno de ellos en el torso.

La víctima resultó gravemente herida, con lesiones de extrema gravedad que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo periodo de hospitalización. Finalmente sobrevivió, aunque ha quedado con secuelas permanentes, entre ellas una paraplejia que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.