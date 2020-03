El acusado de matar a un joven a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada confiesa que lo apuñaló para "defenderse"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar en 2017 a un joven de 21 años a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada se ha confesado este lunes culpable de los hechos durante el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha reconocido que le mató "intencionadamente" pero que se vio "acorralado" por el grupo del fallecido, que sacaron varias armas blancas y de fuego durante la pelea.

Tras la constitución del jurado popular, compuesto por 10 personas, ha arrancado la vista oral con la lectura del escrito del Ministerio Fiscal, que ha pedido 13 años de cárcel para el autor material del crimen, William M.M., de 29 años y nacionalidad colombiana. Por su parte, la acusación particular, contratada por la madre del asesinado, Daniel Alexander C.C., eleva esa petición a 18 años de cárcel, mientras que la abogada de la Defensa ha solicitado libre absolución por legítima defensa o, de no producirse, homicidio imprudente.

La abogada del procesado ha señalado que su cliente no ha declarado antes ni ante el juez ni ante la Policía sobre el crimen porque en ese momento no se acordaba de los detalles de los hechos. No obstante, ha insistido en que está "muy arrepentido y dolido y ha llorado muchas veces" por esa muerte y que nunca ha pensado huir de la Justicia, sino colaborar con ella.

"Con el tiempo, William ha recordado que aunque en la discoteca no tenía el cuchillo, ya que para entrar hay que pasar por un detector de metales, luego le llegó a sus manos y con esa cuchillo se causaron las heridas que dieron muerte a Daniel, lamentablemente. Mi defendido es un hombre de bien, no tiene antecedentes penales. Es un hombre que quiere cumplir con la Justicia, y rehacer su vida y por encima de todo cumplir con la Justicia", ha alegado.

EL RELATO DEL ACUSADO

El procesado por el crimen ha relatado que la noche del 20 de agosto de 2017 llegó junto a su novia y dos amigos a divertirse a la discoteca Good Night, bar de ambiente dominicano situado en la calle Gerona de Fuenlabrada. Dentro del local estaba el luego fallecido, con el que habló de un futuro trabajo en común como colocador de tela asfáltica en una vivienda, afirmando que no tenía rivalidad con él ni problemas de pandillas.

Por causas que no ha aclarado durante el juicio, Willian ha asegurado que se inició una discusión en el baño de la discoteca, en la que participó uno de sus amigos, que se extendió a otras zonas del local. Una hora después salieron a la calle y allí continúo la discusión entre sus amigos y el otro grupo. "Empezaron a sacar pistolas y machetes. Nosotros éramos tres personas, nos pusimos a pelear. Vimos una pistola, que luego descubrimos que era de mentira, con la que hirieron a un amigo en la cabeza; y nos dimos cuenta que se alborotó todo", ha declarado.

En un momento dado, el acusado ha señalado que cogió una de los cuchillos que estaban en el suelo, que tenía una hoja de 21 centímetros, asestando una puñalada a Daniel Alexander. "Fue lo primero que cogimos para defendernos y no fijé si se la pegue en el pecho o en corazón. Ellos tenían una pistola y 20 cuchillos. Intentamos forcejear, se cayeron algunos (cuchillos) y con alguno de ellos fue con el que yo lo hice. Pensábamos que nos iban a matar", ha aseverado.

Luego, el homicida salió corriendo y al llegar a casa y poner las noticias se enteró que Daniel había fallecido. "Me entregué voluntariamente pero no he declarado hasta hoy. No recuerdo que hice con el cuchillo", ha señalado durante el juicio, en el que ha detallado que el grupo contra el que pelearon estaba compuesto por más de una decena de personas y pertenecían a una banda latina. Además, ha confirmado que esa noche había bebido y consumido marihuana y cocaína.

ESCRITO DE LA ACUSACIÓN

Según el escrito de acusación, sobre las 4.45 horas del 20 de agosto de 2017 comenzó una discusión "por causas no bien establecidas" en el interior de la discoteca Good Night de Fuenlabrada entre dos grupos de personas. En uno de esos grupos estaban William y Wladimir, mientras que en el otro estaba Willy Antonio y el joven de 21 años fallecido, Daniel Alexander C.C.

Ya en la calle ambos grupos prosiguieron con la discusión y empezaron a agredirse. En el transcurso de la reyerta William M. lanzó una primera puñalada a Daniel Alexander, que éste logró esquivar. A continuación, le asestó otras dos que le provocaron "una hemorragia masiva y shock hipovolémico, que le produjeron la muerte a las 6.40 horas de la mañana del día de los hechos".

Según el escrito de la Fiscalía, durante la pelea Alejandro Wladimir golpeó a Willy Antonio en la cabeza con una botella de cristal, lo que le provocó diversas lesiones, que no impidieron sin embargo que pudiera golpear a su agresor en la parte trasera de la cabeza "con un objeto contundente compatible con la culata de un revolver".

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama a William M.M. alrededor de 240.000 euros para los familiares de la víctima y para los otros dos acusados algo más 1.600 euros a cada uno. Mañana martes continúa el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a partir de las 10.30 horas con las pruebas testificales.